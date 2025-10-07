NBA: LeBron James no se retira; sino usa truco publicitario para anunciar alcohol

El astro de los Lakers reveló que “la decisión de todas las decisiones” era una estrategia de marketing. Afición dolida

El jugador de la NBA LeBron James recibió este martes 7 de octubre una andanada de críticas en las redes sociales por insinuar que realizaría un gran anuncio sobre su futuro que se resultó ser una campaña publicitaria para una marca de bebidas alcohólicas.

El lunes 6, de forma inesperada, James colgó en sus redes sociales que realizaría un anuncio, que etiquetó como “la decisión de todas las decisiones”.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

El mensaje originó todo tipo de conjeturas en los medios y aficionados, especialmente en torno a un posible anuncio de su retirada de las canchas, pues James tiene 40 años y lleva 22 temporadas en la NBA.

Pero para asombro de todos, la supuesta decisión trascendental se quedó en un truco publicitario de una marca de bebidas alcohólicas.

La “revelación” fue duramente criticada por los seguidores en la misma red social que LeBron utilizó para crear falsas expectativas. Tras esto muchos empezaron a asociar a James con alcoholismo y otros cuestionaron su papel de modelo entre los más jóvenes por promover una bebida alcohólica a primeras horas de la mañana en Estados Unidos.

"¿Por qué estás promoviendo el alcohol en nuestra comunidad? No ha hecho ningún bien, pero estoy seguro de que no te importa, porque te están pagando, ¿verdad?", sentenció uno de los aficionados.

"¿Un anuncio cutre? Hijo de pu$%&/", denunció otro de los usuarios de la red social X mientras que otro bromeó: "Me divorcié de mi esposa, renuncié a mi trabajo, me trasladé a Los Ángeles y compré un pase de temporada por ESTO?".

Otro afirmó: "Había niños pequeños en la escuela de mi hijo esta mañana hablando sobre esto. Van a estar tan desencantados al saber que solo era un anuncio publicitario de algo para lo que son demasiado jóvenes".

Afectaciones ya triplicaron entradas

LeBron James, de 41 años, lleva 22 temporadas en la NBA en las que ha ganado cuatro títulos en 2012, 2013, 2016 y 2020. ARCHIVO / EXPRESO

Las entradas más baratas para el partido Los Ángeles Lakers-Utah Jazz del domingo 12 de abril de 2026 alcanzaron un precio superior a los 770 dólares, entre los rumores de que podría ser el último de la temporada regular de LeBron James.

Aunque todavía no se sabe si King James anunciará la fecha de su adiós al baloncesto, en la plataforma de venta de entradas en línea VividSeats, los precios para el Lakers-Jazz pasaron en pocos minutos de estar por debajo de los 100 dólares a superar los 770.

Los aficionados no querían perderse el que podría ser un momento histórico, el último partido de LeBron en la temporada regular de la NBA, de la que es máximo anotador de siempre.

Pasadas las 15:00 hora del Pacífico de este lunes (22:00 GMT), en la plataforma citada las entradas más costosas se vendían por más de 8.300 dólares.

