COE y Viceministerio del Deporte enfrentados por Juegos Bolivarianos

Los organismos deportivos de Ecuador reclaman y justifican presupuestos para los Juegos de Ayacucho y Lima 2025

El ministro José David Jiménez (i) en una reunión con Jorge Delgado, presidente del COE.

Nueva choque de acusaciones por un normal desarrollo del deporte de alto rendimiento es el que viven el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y el Viceministerio del Deporte de cara a los Juegos Bolivarianos 2025, primer evento del ciclo olímpico que terminará en Los Ángeles 2028.

El máximo representante del olimpismo en el país fue el primero en levantar en sus redes sociales la queja de que no haber recibido aún el presupuesto para acudir a los Juegos Bolivarianos que se disputará del 22 de noviembre al 7 de diciembre del año en curso.

"El Comité Olímpico Ecuatoriano informa que debido a la falta de emisión oportuna de la certificación presupuestaria por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura no se pueden realizar los procesos de compras públicas correspondientes para la participación del Ecuador en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025", expuso en un comunicado publicado la tarde del lunes 6 de octubre.

El COE en tono de advertencia añade que: "Seguiremos luchando para encontrar otras vías que permitan a nuestros deportistas dejar al país en alto".

La respuesta del Viceministerio del Deporte

Cerca de las 20:45 del mismo 6 de octubre, la cartera de estado, respondió haciendo un llamado a "evitar la confusión por información imprecisa"

[COMUNICADO]



El Gobierno Nacional garantiza la participación de los deportistas ecuatorianos en los XX @JBolivarianos25 de Ayacucho (Lima) y hace un llamado a evitar la confusión por información imprecisa.



Mantenemos nuestro firme compromiso de trabajar con responsabilidad. 🇪🇨 pic.twitter.com/XdsJBe4YS6 — Viceministerio del Deporte 🇪🇨 (@DeporteEc) October 7, 2025

"El pasado 2 de octubre se notificó el uso de $ 540.000 al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), rubro que se encuentra disponible en sus cuentas bancarias", explica.

El comunicado del Viceministerio añade que "en los próximos días, y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se gestionará la transferencia de los $ 600.000 restantes para completar el presupuesto.

Siga leyendo: (Copa Ecuador: Paro nacional obliga a mover Emelec vs Leones del Norte a Quito)

No es la primera vez que tanto COE como el ahora Viceministerio tienen este tipo de cruce de pedidos y justificaciones. Lo preocupante es la cercanía del primer evento del ciclo olímpico y que los principales afectados serían los deportistas.

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima, Perú 2025, del 22 de noviembre al 7 de diciembre, marcan el inicio del ciclo olímpico.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!