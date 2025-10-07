Copa Ecuador: Paro nacional obliga a mover Emelec vs Leones del Norte a Quito

Emelec venció a Deportivo Cuenca en la fecha 1 del segundo hexagonal de la LigaPro.

El partido entre Leones del Norte y Emelec, por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, ha sido reprogramado nuevamente debido al paro nacional que afecta el norte del país.

Inicialmente, el compromiso estaba previsto para disputarse este miércoles 8 de octubre a las 16:00 en el estadio Olímpico de Ibarra, pero las restricciones viales impidieron que Emelec pueda desplazarse hasta esa ciudad.

Leones del Norte rival del Emelec. CORTESÍA

Más cambios hasta llegar a Quito

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió trasladar el encuentro a Quito, concretamente al estadio Gonzalo Pozo Ripalda, ubicado al sur de la capital. El partido se jugará el mismo día y hora, y será transmitido por DSports, DGO y expreso.ec.

Antes del anuncio oficial, el club Leones del Norte expresó su inconformidad mediante un comunicado, señalando que no fueron notificados formalmente sobre el cambio de sede. El equipo ibarreño consideraba que perdería su ventaja deportiva al dejar su estadio y su afición.

Esta es la tercera modificación del calendario.

La primera fecha era el 4 de octubre, pero Emelec solicitó el cambio al considerar que se jugaba muy cerca del Clásico del Astillero. Luego se movió al 8 de octubre en Ibarra y, finalmente, a Quito por la emergencia nacional.

Con este ajuste, la FEF busca garantizar la seguridad de los equipos y el desarrollo normal del torneo. A pesar de las complicaciones, se espera que el compromiso finalmente pueda disputarse sin nuevos contratiempos.

