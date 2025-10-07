Estaban Paz dispara contra Egas y Liga de Quito: “Me están obligando a hablar”

Hasta el título de la Copa Sudamericana, Isaac Álvarez (i) y Esteban Paz fueron cercanos como demuestra la foto. Cuando ganaron LigaPro, ya no posaron juntos.

Esteban Paz volvió a sacudir el ambiente del fútbol ecuatoriano. El exdirectivo de Liga de Quito y actual impulsor de Leones del Norte lanzó fuertes declaraciones que tocan directamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a los actuales dirigentes albos.

En diálogo con Mundo Deportivo, Paz criticó sin rodeos al presidente de la FEF, Francisco Egas. “Pensé que era la persona adecuada. Lo defendí, trabajé por él para que sea candidato, pero me equivoqué. Me arrepiento de apoyarlo”, expresó. Además, cuestionó su capacidad de liderazgo y el respeto al Fair Play.

Francisco Egas (i), presidente de FEF, junto al técnico de la Tri Sebastián Beccacece API

No han respetado el apellido

El directivo recordó que Egas deberá dejar la FEF en 2026, salvo que se reforme el reglamento que limita su reelección.

Pero los dardos también fueron hacia su antigua casa. “Los actuales directivos de Liga no han respetado el apellido Paz. Nunca cobramos intereses de la deuda, pero ahora sí lo hacen. Satanizan lo de la deuda firmada por dos apoderados y quieren hacer ver que todo es mío”, aseguró.

Paz defendió su historia y la de su familia con el club: “Dicen que soy mal hincha, pero en los balances está todo auditado. Mucha plata se quedó en Liga, en el estadio y en otras obras”.

El dirigente reveló que no ha recibido respuesta sobre los pagos pendientes. “Nos dijeron que no van a pagar y que demandemos. Me da pena que el presidente Isaac Álvarez mienta diciendo que no cobra intereses. No quiero hacerle daño al equipo, pero me están obligando”, sentenció.

