Leones del Norte vs. Emelec: ¿cuándo y dónde se jugará el partido de Copa Ecuador?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció nuevo cambio para juego entre Leones del Norte y Emelec. Te contamos los detalles

Emelec llegó a los octavos de final de la Copa Ecuador tras eliminar a Miguel Iturralde.

El partido entre Leones del Norte y Emelec, por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, ha sido objeto de varios ajustes, especialmente en cuanto a la sede del partido, debido a factores externos como el cierre de vías por el paro nacional.

El partido está programado para este miércoles 8 de octubre, a las 16:00 (hora de Ecuador). En principio, la sede del juego estaba definida en el estadio Olímpico de Ibarra, donde Leones del Norte hacen de local. Sin embargo, ante las dificultades de acceso y las restricciones viales derivadas del paro nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió cambiar el lugar del encuentro.

El juego se llevará a cabo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, al sur de Quito. Así lo dio a conocer la FEF mediante las redes sociales de la Copa Ecuador. Leones del Norte, previo al anuncio de la Ecuafútbol, publicó un comunicado mostrando su molestia al no conocer la determinación de la sede del partido.

Es la tercera vez que se modifica la programación del duelo entre Leones del Norte y Emelec. La primera fecha establecida era el 1 de octubre, pero tras la protesta del Bombillo, por disputarse tras el Clásico del Astillero, los organizadores del torneo decidieron moverlo para el miércoles 8 de octubre, en Ibarra, y finalmente para Quito.

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 8 de octubre

Hora: 16:00 (de Ecuador)

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda (Quito)

Transmite: DSports y DGO

