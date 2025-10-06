Ecuador vs. Estados Unidos: hora y dónde ver el primer amistoso rumbo al Mundial 2026

La Tri inicia su preparación mundialista con un amistoso exigente frente a Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin

Los jugadores de la selección de Ecuador, Joel Ordóñez (i), Piero Hincapié (2-i), y Kendry Páez (2-d), participan en un entrenamiento de la Tricolor.

De a poco, los futbolistas de la selección de Ecuador van llegando a Austin (Texas), donde este viernes 10 de octubre medirán fuerzas ante Estados Unidos en el primer amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. Será una de las primeras pruebas para la era de Sebastián Beccacece, con la mira puesta en fortalecer el grupo y ganar confianza ante un rival de peso.

Enner Valencia lidera la concentración de Ecuador

El capitán y goleador histórico, Enner Valencia, fue el primero en arribar a suelo estadounidense este lunes 6 de octubre. El aporte del delantero del Pachuca será clave para guiar a un equipo joven que busca consolidar una nueva etapa. Su experiencia será vital frente a Estados Unidos, una de las anfitrionas de la próxima Copa del Mundo junto a México y Canadá.

Enner Valencia ya se unió a la concentración de la Tri. cortesía

Refuerzos que se suman a la Tri

Tras la llegada de Valencia, también se incorporaron al grupo el arquero Hernán Galíndez (Huracán), el defensa Félix Torres (Huracán) y el extremo Alan Minda (Cercle Brugge). La base del plantel continuará completándose en los próximos días, a medida que los jugadores finalicen sus compromisos con sus respectivos clubes en Europa y Sudamérica.

Escalar en el ranking FIFA, el objetivo

La Tricolor no solo buscará rodaje futbolístico, sino también mejorar su posición en el ranking FIFA. Actualmente, Ecuador se encuentra en el puesto 24 y tiene como meta superar a Corea del Sur (23) para meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. Cada partido amistoso será determinante para lograr esa ventaja en la cita planetaria.

Ecuador vs Estados Unidos: hora y transmisión

El esperado encuentro entre Ecuador y Estados Unidos se disputará este viernes 10 de octubre en el Q2 Stadium de Austin, con horario de inicio a las 19:30 (hora local). Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, en una noche que marcará el arranque oficial de la preparación mundialista.

