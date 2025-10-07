Aucas apuesta por la línea colombiana con Juan Pablo Buch

Aucas anunció a Juan Pablo Buch, quien dirigió a Técnico Universitario y Delfín, como su nuevo entrenador

El colombiano Juan Pablo Buch fue confirmado este lunes 6 de octubre como nuevo entrenador de Sociedad Deportiva Aucas, en reemplazo del argentino Gabriel Pereyra, quien dejó el cargo tras una racha negativa que complicó las aspiraciones del club que ahora disputa el segundo hexagonal final de la LigaPro 2025.

Te invitamos a leer: Leones del Norte vs. Emelec: ¿cuándo y dónde se jugará el partido de Copa Ecuador?

La dirigencia oriental, encabezada por Danny Walker, apostó por un técnico con conocimiento del medio ecuatoriano y un perfil de trabajo enfocado en el orden, la intensidad y la formación de planteles competitivos.

"Es una alegría, un privilegio representar a esta institución. Asumo esta oportunidad de la mejor manera con la misión de pelear por cosas importantes", afirmó Buch en su presentación oficial en el Papá.

Edgardo Bauza: su familia revela cómo el Patón enfrenta la demencia frontotemporal Leer más

El objetivo de Buch no es menor: clasificar a la Copa Sudamericana 2026, el premio destinado al equipo que se ubique en el primer lugar del segundo hexagonal final. Esa meta se presenta como una obligación para una institución que, desde su histórico título nacional en 2022, no ha vuelto a brillar con la misma consistencia en el torneo local.

Buch, de 43 años, ha desarrollado buena parte de su carrera en Ecuador, donde dio el salto de asistente de Cheché Hernández a técnico principal en Técnico Universitario de Ambato. Con el Rodillo Rojo clasificó a la fase previa de la Copa Sudamericana 2024. También tuvo un corto paso por el banquillo del Delfín de Manta.

El panorama de Aucas

Aucas inició el segundo hexagonal con una derrota 3-2 en la visita a Macará, en el estadio Bellavista de Ambato. Los orientales no pudieron mantener los dos goles de ventaja que marcaron en el primer tiempo y vieron como los celestes les remontaban el marcador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!