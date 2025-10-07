Expreso
Tatjana Maria
La alemana Tatjana Maria (# 43 WTA) fue confirmada.Cortesía

WTA 125 en Quito, el primer torneo de tenis profesional femenino aterriza en Ecuador

El Quito Tenis y Golf Club se alista acoger el evento del 1 al 7 de diciembre

Por primera vez en la historia, Ecuador tendrá un torneo profesional de tenis femenino avalado por la Women’s Tennis Association (WTA), cuando del 1 al 7 de diciembre se dispute el WTA 125, torneo que reunirá a jugadoras profesionales de élite en las canchas de arcilla del Quito Tenis y Golf Club, en la capital.

El campeonato, que repartirá $ 115.000 en premios y otorgará puntos WTA (125 para la campeona y 81 a la finalista), “será mucho más que una competencia internacional, pues posiciona a Ecuador en el mapa del tenis femenino profesional, abrirá nuevas oportunidades para jóvenes deportistas y generará un impacto positivo en la economía local”, dijo Nicolás Lapentti, organizador del torneo.

El WTA 125 es una oportunidad única para que jóvenes ecuatorianas puedan ver y aprender del tenis de alto nivel, motivando la inversión en infraestructura y el desarrollo de nuevos torneos a escala local y nacional. El evento contará con la presencia de jugadoras que ya disputan Grand Slams y torneos de alto nivel, así como con el talento nacional que busca dejar huella en el tour profesional.

Entre los anuncios oficiales, el director del torneo, Nicolás Lapentti, anunció a la #43 del mundo como figura del torneo, Tatjana Maria de Alemania.

