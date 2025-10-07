Kiara Rodríguez: Ceviche de camarón y abrazos para la campeona mundial

La paratleta ecuatoriana más laureada en la historia de un Mundial volvió a país y ya define la hoja de ruta a su regreso

Kiara a su arribo a Guayaquil con los 3 oros mundiales que se suman a los otros 5 que previamente ya consiguió. Además de tres medallas paralímpicas.

A Kiara Rodríguez, atleta paralímpica y triple campeona en el reciente Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, India, su familia le tenía preparado un recibimiento de lujo. Tíos, primos y su madre, Narcisa España, vestían una camiseta personalizada con el nombre de la campeona.

Al menos una siete personas muy cercanas a ella la esperaban la noche del lunes 6 de octubre en el área de arribos internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Había nervios y expectativa. Era la primera vez que la deportista de apenas 22 años llegaba con tantos títulos de un Mundial Absoluto, luego de coronarse en 100 y 200 metros planos y salto triple. “Y es que no dejó nada” dijo su progenitora a EXPRESO tomándose las manos en señal de nervios y ansiedad.

¡ Bienvenida a casa !



La tricolor Kiara Rodríguez España arribó la noche ayer a la ciudad de Guayaquil tras su destacada participación en el Campeonato Mundial de Para Atletismo “Nueva Delhi 2025”, realizado hasta ayer en India.#GuayasAlienta 🇪🇨 — #GuayasCompite (@Fede_Guayas) October 7, 2025

No fue sino hasta cerca de las 21:10, cuando Kiara cruzó la puerta junto con su entrenador, Bernardo Valdés. Fue entonces que se desató la euforia entre sus parientes, quienes evocando su nombre y la palabra ‘campeona’, la recibieron. Kiara se acercó a ellos, pero abrazó primero a su madre, mientras de fondo no dejaba de oírse la frase: “¡Kiara de oro!”.

Siga leyendo: (NBA: LeBron James no se retira; sino usa truco publicitario para anunciar alcohol)

La emoción de la campeona

Si bien la paratleta mencionó a Diario EXPRESO que se encontraba emocionada por el recibimiento; dijo que lo primero que haría sería cenar uno de los platillos de comida ecuatoriana con los que su mamá la suele recibir. “Créame estuvimos 15 días a punta de atún; ya extraño nuestra gastronomía”, mencionó con una sonrisa.

Finalmente, luego de varias fotos y saludos con amigos y visitantes del aeropuerto, la deportista se retiró hasta su hogar en compañía de su familia.

Rodríguez junto a su madre, Narcisa España, a quien dio el primer abrazo. Carlos Klinger / Expreso

Según pudo conocer este diario por boca de la misma deportista, Kiara tomará una semana de descanso y luego retomará sus entrenamientos habituales.

WTA 125 en Quito, el primer torneo de tenis profesional femenino aterriza en Ecuador Leer más

Narcisa España, madre de la paratleta, nunca dudó de que Rodríguez regresaría al país con los éxitos, tanto así que aseguró que el recibimiento de esa noche lo tenían planeado desde el mismo día que salió con destino a India, pues sabía que llegaría con las preseas doradas.

“Ella brilla en la pista”, refirió España, mientras observaba a Kiara de lejos, cuando se despedía de sus amigos, repleta de orgullo. Finalmente, doña Narcisa detalló que tenía listo en su hogar un plato de ceviche de camarones con arroz y patacones como sorpresa.

“Se lo merece. trabaja tanto como lo dicen sus medallas”, acotó casi al borde del llanto.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!