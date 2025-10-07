Expreso
Adrián Luna Martinetti, primer guayaquileño en firmar con UFC

Dana White calificó como “una de las mejores peleas en la historia del Contender Series” al enfrentamiento entre el ecuatoriano Adrián Luna Martinetti y el ruso Mark Vologdin.

En el primer round, Vologdin dominó con golpes precisos y derribó al tricolor, quien se repuso rápidamente y cerró el asalto con determinación. En el segundo, Luna Martinetti tomó la iniciativa, castigando con rodillas al cuerpo y codos al rostro. A pesar del daño, el ruso se mantuvo ofensivo, en una pelea que emocionó a Dana White, quien aplaudía de pie.

En el tercer asalto, ambos mostraban desgaste, pero no dejaron de intercambiar golpes. Luna logró tres derribos que le permitieron controlar el cierre del combate.

Consiguieron el contrato

Aucas

Aucas, "medidas extremas" a fin de temporada, según expertos

Leer más

El ecuatoriano ganó por decisión unánime, y tras la intensa batalla, Dana White otorgó contratos a ambos peleadores, además de un bono de $25.000 dólares cada uno. “Vamos a llevarlos al hospital y firmarlos. Son unos guerreros”, dijo emocionado.

A solo dos días de la independencia de Guayaquil, Adrián Luna Martinetti hace historia como el primer guayaquileño en firmar con UFC.

