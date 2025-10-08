Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Adrián Luna Martinetti
El ecuatoriano Adrián Luna aplicó castigo extremo a su rival Vologdin.Cortesía

Adrián Luna Martinetti: "Recuerden muy bien mi nombre"

El primer peleador guayaquileño de artes marciales mixtas en firmar con  UFC habló tras la victoria con el ruso Mark Vologdin

La noche del martes 7 de octubre de 2025 pasará a la historia de las artes marciales mixtas de Ecuador como el día en que el guayaquileño de 30 años Adrián Luna Martinetti logró su contrato con la UFC, la compañía más grande de este deporte a nivel mundial.

RELACIONADAS

En una combate brillante y decisivo, Luna Martinetti derrotó al ruso Mark Vologdin por decisión unánime en la Dana White Contender Series que le dio finalmente el ingreso a la UFC.

La pelea fue tan determinante y repleta de tantas buenas técnicas aplicadas que aunque el ecuatoriano fue declarado ganador, tanto él como Vologdin fueron admitidos a la UFC y recibirán 25.000 dólares como bono por su buena participación.

Tras recibir el verdicto de los jueces y ser anunciada la resolución final, Andrés Luna atinó a decir: "Remember my name (recuerden mi nombre, en inglés)".

Luego de salir del octágono, UFC español mostró a los dos peleadores en el camerino mostrando el castigo que recibieron dejando oír al tricolor en su felicitación a su contrincante.

"Eres muy fuerte hermano, me gustó tu pelea, gran pelea. Gracias coach (al entrenador de Vologdin), ha sido un placer", precisó Luna aún jadeando por el desgaste extremo que sufrió sobre el octágono.

Con Adrián serán ya 4 los ecuatorianos en la UFC ya que actualmente tienen contrato firmado en la compañía Marlon “Chito” Vera, Michael Morales y Carlos Vera.

Cabe destacar que Adrián pelea en el peso gallo, mismo que Chito Vera, por lo que desde ya se espera una disputa importante.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ciclistas de la Calle recorren 55 km hasta la cascada La Bramadora, en Manabí

  2. Editorial: Una Corte necesaria

  3. Foton presenta en Ecuador su nueva línea de camiones y vans Easy Move

  4. Sophia Forneris | Entre justicia y perdón

  5. Iñigo Balda | Show acuático

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  2. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  3. Buses de Durán, Daule y Samborondón ya no entrarán al centro de Guayaquil

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  5. Bono emprende: Errores comunes al registrar un emprendimiento y cómo evitarlos

Te recomendamos