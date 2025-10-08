Adrián Luna Martinetti: "Recuerden muy bien mi nombre"

El primer peleador guayaquileño de artes marciales mixtas en firmar con UFC habló tras la victoria con el ruso Mark Vologdin

La noche del martes 7 de octubre de 2025 pasará a la historia de las artes marciales mixtas de Ecuador como el día en que el guayaquileño de 30 años Adrián Luna Martinetti logró su contrato con la UFC, la compañía más grande de este deporte a nivel mundial.

En una combate brillante y decisivo, Luna Martinetti derrotó al ruso Mark Vologdin por decisión unánime en la Dana White Contender Series que le dio finalmente el ingreso a la UFC.

¡UNA VERDADERA GUERRA!



Adrian Luna Martinetti 🇪🇨 y Mark Vologdin 🇷🇺 nos regalaron una pelea HISTÓRICA...



Dana White quedó asombrado y no se esperó al final para anunciar el contrato de ambos guerreros y además el bono de $25K 🔥👏 pic.twitter.com/vg99QfJpRi — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 8, 2025

La pelea fue tan determinante y repleta de tantas buenas técnicas aplicadas que aunque el ecuatoriano fue declarado ganador, tanto él como Vologdin fueron admitidos a la UFC y recibirán 25.000 dólares como bono por su buena participación.

Tras recibir el verdicto de los jueces y ser anunciada la resolución final, Andrés Luna atinó a decir: "Remember my name (recuerden mi nombre, en inglés)".

OOOOOTRRRROOOO ECUATORIANO EN LA UUUFFFCCCCC. Adrian Luna Martinetti, PAPÁ pic.twitter.com/3MmiDJmdCl — MrOFF (@MrOFFSIDER) October 8, 2025

Luego de salir del octágono, UFC español mostró a los dos peleadores en el camerino mostrando el castigo que recibieron dejando oír al tricolor en su felicitación a su contrincante.

"Eres muy fuerte hermano, me gustó tu pelea, gran pelea. Gracias coach (al entrenador de Vologdin), ha sido un placer", precisó Luna aún jadeando por el desgaste extremo que sufrió sobre el octágono.

Adrian Luna Martinetti and Mark Vologdin showing respect backstage after their crazy war. Glad they both got contacts after that. pic.twitter.com/5gDwXNg1ls — Jason Williams (@jasoneg33) October 8, 2025

Con Adrián serán ya 4 los ecuatorianos en la UFC ya que actualmente tienen contrato firmado en la compañía Marlon “Chito” Vera, Michael Morales y Carlos Vera.

Cabe destacar que Adrián pelea en el peso gallo, mismo que Chito Vera, por lo que desde ya se espera una disputa importante.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!