Ecuador vs Estados Unidos: ¿Cuántas veces se han enfrentado y quién ha ganado más?

La Tricolor buscará romper la racha ante el seleccionado norteamericano en un nuevo amistoso que se jugará en Austin, Texas

El enfrentamiento entre las selecciones de Ecuador y Estados Unidos es uno de esos duelos donde la balanza se niega a inclinarse. El historial es sumamente parejo: 15 partidos disputados, que se saldan con cinco victorias para la 'Tri', cinco para los norteamericanos y cinco empates. Una paridad que se refleja incluso en los números de goles: La Tricolor ha marcado 12 y recibido 11.

Lea también: Liga de Quito vs Barcelona SC: Precios de entradas para el partido en el Rodrigo Paz

A pesar de la igualdad histórica, el presente reciente juega a favor del conjunto de las 'Barras y las Estrellas'. La última victoria ecuatoriana data de hace más de una década: fue en 2011, gracias a un gol de Jaime Ayoví en Nueva Jersey. Desde entonces, Ecuador ha intentado infructuosamente romper esa racha, que lo coloca con un rendimiento histórico del 44.4% frente a su rival.

El enfrentamiento en Austin va más allá de un simple partido de preparación para el Mundial; es una prueba estratégica para la selección ecuatoriana, que necesita urgentemente sumar una victoria ante este contrincante para reafirmar sus aspiraciones y cortar la sequía de triunfos.

Ecuador finalizó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Ecuador vs Estados Unidos, una rivalidad pareja en Copa América

La igualdad entre ambos equipos no es casualidad; se extiende a los torneos oficiales. El historial en la Copa América lo demuestra:

Copa América 1993: Ecuador se impuso con un claro 2-0.

Copa América Centenario 2016: Estados Unidos tomó revancha y eliminó a la 'Tri' en cuartos de final con un marcador de 2-1.

Emelec, con más problemas: La lista de lesionados incrementa previo a la Copa Ecuador Leer más

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Ecuador ante Estados Unidos?

Con esta promesa de paridad y una necesidad imperiosa de triunfo para Ecuador, dirigido por el técnico Sebastián Beccacece, el encuentro en Austin se anticipa como un choque de alto voltaje con resonancia global contra el seleccionado de las 'Barras y las Estrellas'. Se jugará en el Q2 Stadium, el próximo viernes 10 de octubre, a partir de las 19:30 (hora de Ecuador).

Último enfrentamiento de Copa América entre Ecuador y Estados Unidos

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!