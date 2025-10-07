Moisés Caicedo, el jugador de la semana en la Premier League: Así fue la votación
Los fanáticos de la Premier League votaron por el mejor jugador de la semana y el ganador fue 'Niño Moi'
Luego de un performance excepcional de Moisés Caicedo el fin de semana contra el Liverpool, la Premier League motivó a sus fans a votar por el mejor jugador de la semana en la liga inglesa. Entre los nominados se encontraba el jugador ecuatoriano, además de jugadores como Jack Grealish, Declan Rice, Bruno Guimarães, Antoine Semenyo, etc.
Después de un día de votaciones, el ganador para el premio del jugador de la semana fue Moisés Caicedo, quien marcó un gol y jugó un partidazo ante los de 'Anfield'.
La Premier League subió un video en sus redes sociales conmemorando los mejores momentos del ecuatoriano en el partido entre 'Blues' y 'Reds'.
Player of Matchweek 7, as voted by you...— Premier League (@premierleague) October 7, 2025
✨ @ChelseaFC's Moises Caicedo ✨ pic.twitter.com/bek5IAJnur
Las distinciones de Moisés Caicedo en la Premier League 2025/2026
El ex Independiente del Valle y Brighton es, actualmente, el jugador con más premios 'Man of the Match' de la Premier League 2025/2026, con 3 premios.
Además, 'Niño Moi' fue elegido el mejor jugador del Chelsea en septiembre por los fanáticos de los 'Blues', cosa que el equipo presumió en sus redes sociales
Moises Caicedo has been voted by our fans as September's Player of the Month!🏅— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 3, 2025
Well in, Moi. 👏
