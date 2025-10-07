Selección Ecuador: ¿Por qué Gruezo y Estrada no fueron convocados para los amistosos?

Los dos jugadores de Liga de Quito no fueron llamados para la fecha FIFA

Michael Estrada y Carlos Gruezo, los dos jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito, no fueron convocados a los amistosos FIFA que jugará a selección ecuatoriana en octubre.

Pese a que podrían ser alternantes útiles por la ausencia de Moisés Caicedo y la falta de referencias en ataque, el técnico Sebastián Beccacece decidió no tomarlos en cuenta.

RELACIONADAS COE y Viceministerio del Deporte enfrentados por Juegos Bolivarianos

En el caso de Carlos Gruezo tiene un largo historial en la selección. Desde su convocatoria al mundial Brasil 2014 ha sido un habitual en las listas de la 'Tri', sin embargo desde noviembre del 2024, cuando Ecuador le ganó a Colombia en condición de visitante por la fecha 12 de las Eliminatorias, no ha vuelto a ser convocado a la selección.

Por su parte, Michael Estrada, quien fue uno de los goleadores de la selección en las eliminatorias para Qatar 2022, también ha sido totalmente 'borrado' de la tricolor, ya que ni siquiera fue convocado a la pasada Copa América, cuando la selección ecuatoriana era dirigida por el español Félix Sánchez Bas.

¿Cuáles son las razones por las que ya no son convocados?

Carlos Gruezo llegó este año a los albos y es actual compañero de Michael Estrada en Liga de Quito. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Liga de Quito vs Barcelona SC: Precios de entradas para el partido en el Rodrigo Paz Leer más

Se han dicho muchas cosas en los medios, entre las cuales, supuestos actos de indisciplina cometidos por Michael Estrada durante las convocatorias, podrían ser uno de los motivos.

En su momento, el periodista deportivo Diego Arcos comentó que la razón por la cual Michael Estrada dejó de ser convocado fue porque "se portó mal en convocatorias, tomó alcohol en un avión y eso no les gustó (refiriéndose a la gente de la FEF)".

Te puede interesar: Javier Rabanal de IDV rompió el silencio: “Fracasados que se creen exitosos”

Para Carlos Gruezo, no existen versiones oficiales ni extraoficiales, por las cuales el jugador haya sido descartado en las últimas convocatorias de la selección. Aunque exista el registro de una discusión del jugador de LDU con Moisés Caicedo en Copa América, no se sabe si sus no convocatorias reiterativas tengan algo que ver con este incidente.

Todo parece indicar que es un tema netamente futbolístico, pero que no le parece lógico a parte de la directiva de Liga de Quito, como Eduardo Álvarez, director deportivo de los albos, que mencionó, “Sobre los temas de convocatoria todavía no hemos recibido información. En lo personal, considero que Carlos Gruezo ha hecho méritos suficientes para estar en la órbita de una convocatoria a la selección”

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!