FIFA no perdona la tarjeta roja de Moisés Caicedo y no jugará en debut del Mundial

Ecuador se queda sin su figura, luego de la que FIFA castigara a Moisés Caicedo con un partido de suspensión

El volante Moisés Caicedo es una de las figuras más representativas de la Tri.

La FIFA confirmó una fecha de suspensión para Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea y figura de la selección ecuatoriana, tras su expulsión en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El castigo se aplicará en el debut de Ecuador en el Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

El Comité Disciplinario de la FIFA notificó este martes 7 de octubre la sanción, calificando la acción del jugador como “mala conducta”, de acuerdo con el artículo 14 de su reglamento.

También hay una multa económica

Además, impuso una multa económica de 5.000 francos suizos (6.273,93 dólares).

La jugada se produjo el 9 de septiembre, durante el encuentro ante Argentina en el estadio Monumental de Guayaquil. Caicedo recibió su segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Nicolás González, lo que derivó en expulsión automática.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, confirmó que presentarán una apelación ante la FIFA, aunque reconoció que revertir el castigo será difícil.

Se va a intentar algo imposible

Caicedo, recientemente premiado como el mejor jugador de la fecha de Premier League, se perderá un debut mundialista que esperaba desde niño. La sanción reafirma la aplicación estricta de las normas disciplinarias por parte del ente rector del fútbol mundial.

Ecuador deberá planificar su estreno en la Copa del Mundo sin uno de sus pilares en el mediocampo, mientras se mantienen las gestiones para intentar que el castigo sea levantado antes del torneo.

