Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Moisés Caicedo
El volante Moisés Caicedo es una de las figuras más representativas de la Tri.José Jácome POOL

FIFA no perdona la tarjeta roja de Moisés Caicedo y no jugará en debut del Mundial

Ecuador se queda sin su figura, luego de la que FIFA castigara a Moisés Caicedo con un partido de suspensión

La FIFA confirmó una fecha de suspensión para Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea y figura de la selección ecuatoriana, tras su expulsión en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

RELACIONADAS

El castigo se aplicará en el debut de Ecuador en el Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

El Comité Disciplinario de la FIFA notificó este martes 7 de octubre la sanción, calificando la acción del jugador como “mala conducta”, de acuerdo con el artículo 14 de su reglamento.

Moisés Caicedo
Moisés Caicedo jugador del Chelsea de Inglaterra.AFP

También hay una multa económica

Darwin Guagua, Jordy Alcívar y Patrick Mercado jugadores de Ecuador.

¿Cuándo juega Ecuador? Día, hora y cómo ver los partidos amistosos de octubre

Leer más

Además, impuso una multa económica de 5.000 francos suizos (6.273,93 dólares).

La jugada se produjo el 9 de septiembre, durante el encuentro ante Argentina en el estadio Monumental de Guayaquil. Caicedo recibió su segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Nicolás González, lo que derivó en expulsión automática.

RELACIONADAS

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, confirmó que presentarán una apelación ante la FIFA, aunque reconoció que revertir el castigo será difícil.

Se va a intentar algo imposible

Caicedo, recientemente premiado como el mejor jugador de la fecha de Premier League, se perderá un debut mundialista que esperaba desde niño. La sanción reafirma la aplicación estricta de las normas disciplinarias por parte del ente rector del fútbol mundial.

RELACIONADAS

Ecuador deberá planificar su estreno en la Copa del Mundo sin uno de sus pilares en el mediocampo, mientras se mantienen las gestiones para intentar que el castigo sea levantado antes del torneo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Capturan al financista de los Chone Killers: clave en extorsiones en Durán

  2. Daniel Noboa llega a Cuenca en medio de protestas y reclamos ciudadanos

  3. Ex de Jorge Rausch revela detalles íntimos y genera revuelo en redes sociales

  4. Noboa lanza nuevo bono de $ 100 para adultos mayores en situación de vulnerabilidad

  5. Reducción del IVA en feriados: ¿Qué hacer si un establecimiento no aplica la rebaja?

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  3. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  4. Bono emprende: Errores comunes al registrar un emprendimiento y cómo evitarlos

  5. Paro nacional: Federación de Transporte toma decisión frente a bloqueos en el país

Te recomendamos