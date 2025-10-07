¿Cuándo juega Ecuador? Día, hora y cómo ver los partidos amistosos de octubre

Ecuador vs Estados Unidos y México: cuándo, dónde y a qué hora juega la Tri en octubre

Ecuador ya pisa suelo norteamericano con la ilusión intacta. La Tri de Sebastián Beccacece prepara dos exámenes de fuego en la Fecha FIFA de octubre que no solo pondrán a prueba su nivel, sino que también influirán directamente en el futuro mundialista.

El primero será el viernes 10 de octubre ante Estados Unidos en el moderno Q2 Stadium de Austin, Texas, desde las 19:30. Cuatro días después, el martes 14, el destino los llevará al Estadio Akron de Guadalajara para medir fuerzas con México a las 21:30.

Pacho de nuevo en la Tricolor

Más que un partido amistoso

No son simples amistosos. Estos duelos tienen peso en el Ranking FIFA, donde cada punto puede acercar o alejar a Ecuador del ansiado Bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026. Por eso, Beccacece no deja nada al azar. Sabe que la huella que deje su equipo en esta gira puede ser el preludio de una nueva era.

Estos son los jugadores de Sebastián Beccacece

Eso sí, la Tri llega con bajas sensibles: Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata no estarán.

Sin embargo, el técnico argentino apuesta por una nueva camada que mezcla juventud, talento y hambre. Entre los arqueros aparecen Cristhian Loor, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez. En defensa, nombres de jerarquía como Pacho, Estupiñán, Preciado, Torres y Ramírez, junto a promesas como Joel Ordóñez y Xavier Arreaga.

Sebastián Beccacece tiene aspectos por mejorar en la Tricolor. API

El mediocampo es una vitrina de futuro: Kendry Páez, Alan Franco, Denil Castillo, Alan Minda y Pedro Vite apuntan a ser los motores del equipo. Arriba, el eterno capitán Enner Valencia comandará la ofensiva acompañado de Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, dos que buscan su consolidación definitiva.

Ecuador no solo viaja a jugar. Viaja a probar carácter, madurez y ambición. Beccacece quiere una selección que ataque, que no especule y que imponga respeto en cualquier estadio. Y esos son los cimientos que está construyendo bajo las luces de Austin y Guadalajara.

Todos los partidos serán transmitidos por El Canal del Fútbol (ECDF) y Zapping y el en vivo en expreso.ec

