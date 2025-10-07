Directv: Agenda deportiva para el martes 7 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 7 de octubre
Para este martes 7 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 7
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Octavos de Final
|2A
|vs.
|2C
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 7
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Octavos de Final
|1B
|vs.
|3A/C/D
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 7
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Octavos de Final
|ESPN
|621
|1621
|martes 7
|✓
|14:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Divisional - Liga Americana - Juego 3
|Equipos a confirmar
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 7
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Divisional - Liga Americana - Juego 3
|Equipos a confirmar
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 7
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 7
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 7
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 7
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 7
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 7
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|La Sub 20
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 7
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 7
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 7
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 7
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610