Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el martes 7 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 7 de octubre

Para este martes 7 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 7 14:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Octavos de Final 2A vs. 2C DSPORTS + 613 1613
martes 7 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Octavos de Final 1B vs. 3A/C/D DSPORTS + 613 1613
martes 7 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Octavos de Final ESPN 621 1621
martes 7 14:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Americana - Juego 3 Equipos a confirmar ESPN 5 625 1625
martes 7 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Americana - Juego 3 Equipos a confirmar ESPN 5 625 1625
martes 7 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 7 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 7 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 7 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 7 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 7 16:30 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
martes 7 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 7 19:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
martes 7 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 7 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
