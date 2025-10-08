Emelec en Copa Libertadores 2026: lo que debe pasar para su clasificación

Qué necesita Emelec para jugar la Copa Libertadores 2026: así está el panorama

El abrazo eterno con Pedro Ortiz en el festejo de Emelec en Copa Ecuador.

Emelec y la Copa Libertadores 2026, tres palabras que hace unos meses sonaban a utopía, hoy se repiten con ilusión en el Puerto Principal. El Bombillo, que pelea en el hexagonal de la LigaPro buscando apenas un cupo a la Copa Sudamericana, podría dar un salto gigantesco: colarse como Ecuador 4 en el torneo más prestigioso de América. Sí, no es broma, la puerta se llama Copa Ecuador.

RELACIONADAS Las grandes decepciones y figuras de la LigaPro según El Jueguito

El cuadro azul, con jugadores que no cobran a tiempo pero dejan hasta el alma, acaba de avanzar a los cuartos de final tras eliminar por penales (4-2) a Leones del Norte en Quito, luego de un 0-0 sufrido.

Emelec eliminó este miércoles 8 de octubre a Leones del Norte de la Copa Ecuador. GUSTAVO GUAMAN

Una cura para la hinchada sería la Copa Libertadores

Emelec clasifica por penales en Copa Ecuador y sueña con la Libertadores Leer más

El mérito es doble: corazón y resistencia. Emelec jugó con la camiseta pegada al cuerpo, con más coraje que presupuesto.

Ahora se le vienen tres finales. En cuartos enfrentarán a Guayaquil City, un rival que también busca gloria en silencio.

Si los eléctricos avanzan, se medirán con el ganador de Deportivo Cuenca vs Liga de Quito o San Antonio en semifinales. Y si logran llegar al partido decisivo, podrían cruzarse con nombres pesados como Cuenca Jrs, 9 de Octubre, Independiente del Valle o Universidad Católica.

El camino no es fácil, pero el destino parece querer regalarle una revancha al Emelec. En un año donde los números rojos dominan las finanzas del club, el fútbol sigue siendo ese salvavidas emocional. La hinchada sueña, los jugadores aguantan, y el escudo brilla otra vez.

Si logran ganar los tres duelos que faltan, el “Milagro Azul” se convertirá en una realidad que pocos creyeron posible: Emelec en la Copa Libertadores 2026.

Emelec eliminó a Leones del Norte de la Copa Ecuador. Cortesía

Las grandes decepciones y figuras de la LigaPro según El Jueguito Leer más

Lo que pasó en Quito

Emelec avanzó este miércoles 8 de octubre a los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025, tras vencer por penales 4-2 a Leones del Norte en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito.

El duelo, que acabó 0-0 en los 90 minutos, se trasladó desde Ibarra por el paro nacional. Los imbabureños fueron intensos, pero el cuadro azul resistió con orden.

Pedro Ortiz brilló al tapar un penal clave y Luis Fernando León selló la victoria. Ahora, el Bombillo enfrentará a Guayaquil City buscando el pase a semifinales y el sueño de la Copa Libertadores 2026.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!