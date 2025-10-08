Las grandes decepciones y figuras de la LigaPro según El Jueguito

El debate más caliente de la LigaPro 2025 lo encendió El Jueguito

En un nuevo episodio de El Jueguito, el podcast deportivo de EXPRESO y EXTRA, los periodistas Steffano Dueñas, Daniel Navas y el exarquero Esteban Dreer analizaron quiénes fueron las figuras y las decepciones de la LigaPro 2025.

El debate giró en torno a una “Tier List” que clasificó a más de 30 futbolistas ecuatorianos en cuatro categorías: Figuras, Destacados, Sobrevalorados y Decepciones.

Dreer fue contundente: “El que fue malo en LigaPro, también fue malo en la Libertadores”, señaló al referirse al rendimiento irregular de varios jugadores. Dueñas destacó el buen momento de Gonzalo Valle, arquero de Liga de Quito, mientras que Navas apuntó a Janner Corozo como uno de los jugadores que más lo decepcionaron.

La polémica por saber el desarrollo de los jugadores en LigaPro

La conversación se tornó intensa cuando Dreer le respondió a Navas: “Tú ves el fútbol de espaldas”, provocando risas en el panel.

Los tres coincidieron en que Patrick Mercado, de Independiente del Valle, fue el jugador más destacado del torneo. En cambio, Michael Estrada no cumplió las expectativas, y Ángel Mena dividió opiniones sobre su temporada.

Entre risas, debate y argumentos, El Jueguito volvió a demostrar por qué se ha convertido en una referencia para los hinchas del fútbol ecuatoriano que buscan análisis sin filtro, picante y con sabor a camerino.

¿Cómo ver El Jueguito?

El podcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO. Allí puedes ver el episodio completo y también extractos en redes sociales de EXTRA y EXPRESO, donde la comunidad futbolera comenta, debate y comparte sus opiniones.

