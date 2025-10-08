“En LigaPro hay más jugadores destacados que decepciones” | Pódcast El Jueguito
En el noveno capítulo de El Jueguito, los panelistas analizaron a varios de los referentes del torneo local.
El noveno capítulo de El Jueguito, el nuevo pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, dio paso a las polémicas y análisis de los referentes de los 16 equipos que participan en la LigaPro 2025.
Los panelistas, encabezados por el exportero Esteban Dreer y los periodistas Daniel Navas y Sttefano Dueñas, realizaron un trie list, que es un sistema de clasificación, generalmente de "peor a mejor", para expresar una opinión subjetiva de los futbolistas.
En ese análisis generado en cerca de 30 jugadores del campeonato nacional, aparecen más elementos destacados (16), contra nueve que decepcionaron y solo resultaron tres figuras por encima del resto. Además de dos sobrevalorados.
Las figuras resultaron los atacantes de Independiente del Valle: Patrick Mercado y Claudio Spinelli. Así como el zaguero de Liga de Quito Ricardo Adé.
¿Cómo ver El jueguito?
El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.
Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXPRESO.
