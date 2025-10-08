“En LigaPro hay más jugadores destacados que decepciones” | Pódcast El Jueguito

En el noveno capítulo de El Jueguito, los panelistas analizaron a varios de los referentes del torneo local.

El jugador de Independiente del Valle Patrik Mercado (d) es una de las figuras de la LigaPro

El noveno capítulo de El Jueguito, el nuevo pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, dio paso a las polémicas y análisis de los referentes de los 16 equipos que participan en la LigaPro 2025.

Los panelistas, encabezados por el exportero Esteban Dreer y los periodistas Daniel Navas y Sttefano Dueñas, realizaron un trie list, que es un sistema de clasificación, generalmente de "peor a mejor", para expresar una opinión subjetiva de los futbolistas.

En ese análisis generado en cerca de 30 jugadores del campeonato nacional, aparecen más elementos destacados (16), contra nueve que decepcionaron y solo resultaron tres figuras por encima del resto. Además de dos sobrevalorados.

Las figuras resultaron los atacantes de Independiente del Valle: Patrick Mercado y Claudio Spinelli. Así como el zaguero de Liga de Quito Ricardo Adé.

¿Cómo ver El jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXPRESO.

