Masacre en Valdivia: sicarios buscaban a un extranjero y mataron a tres más

La incursión armada ocurrió en un bar junto a una cancha. Entre las víctimas está un querido árbitro de la comunidad

La provincia de Santa Elena nuevamente es escenario de la violencia. La noche del jueves, cuatro jóvenes fueron acribillados en la comuna Valdivia, en lo que la Policía investiga como una ejecución selectiva dirigida contra el ciudadano venezolano Jesús Marín, conocido como ‘El Chamo’, quien presuntamente estaba implicado en actividades ilícitas en la zona.

Según las primeras indagaciones, aunque el extranjero era el blanco principal, los sicarios también terminaron con la vida de otras tres personas que se encontraban con él. Entre las víctimas colaterales se encuentra Noé Cruz, un joven y apreciado árbitro de fútbol de la comunidad.

¿Cómo se desató la masacre?

El ataque ocurrió en un bar situado junto a la cancha de fútbol de Valdivia. Mientras el grupo compartía una noche tranquila entre risas y cervezas, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas irrumpieron en el lugar. Testigos relataron que dos de los sujetos descendieron de los vehículos y abrieron fuego sin mediar palabra, sembrando el pánico en segundos.

“El árbitro recién había llegado. Ese muchacho pagó sin tener ninguna culpa”, narró un testigo cercano al lugar del ataque. Tras la ráfaga de disparos, los asesinos huyeron a gran velocidad por las calles oscuras del poblado, sin que los moradores pudieran detenerlos.

El suceso provocó terror entre los habitantes. Las familias se resguardaron en sus viviendas y los negocios cercanos cerraron sus puertas. “El Chamo andaba metido en cosas raras, por culpa de él mataron a los muchachos”, lamentó un residente, todavía afectado por la violenta escena. Otro habitante, quien prefirió el anonimato, expresó su indignación: “Estos sicarios dañan la paz del pueblo. Vivimos con miedo”.

Un inicio de feriado sangriento

La muerte de Noé Cruz ha generado una profunda conmoción en la península. El joven, conocido por su espíritu alegre y su pasión por el deporte, se había ganado el respeto y el cariño de la comunidad por su trabajo como árbitro en los torneos locales.

“Le decíamos ‘Otilino’ porque también jugaba de delantero. Era muy querido, siempre soñó con ser como el fallecido ‘Oti’ Tenorio”, recordó con tristeza un amigo cercano. Su partida deja un vacío imborrable en las canchas y en los corazones de quienes lo conocieron.

Esta masacre se suma a otros hechos violentos que marcaron el inicio del feriado por la Independencia de Guayaquil en Santa Elena. En menos de 24 horas, la provincia registró un total de seis asesinatos.

En La Libertad, Pedro Manuel Flores Ávila, de 20 años, fue acribillado en el barrio 5 de Junio, y un mecánico de motos apodado “Toño” sufrió el mismo destino en el barrio Simón Bolívar. La Fiscalía y la Policía Nacional han iniciado las investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes y capturar a los responsables.

