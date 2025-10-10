Trump escala la guerra comercial: aranceles del 100% a China y cancela reunión con Xi

El mandatario acusó a Pekín de controles "extraordinariamente agresivos" sobre sus exportaciones a partir del 1 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 10 de octubre una drástica escalada en la tensión comercial con China, al imponer aranceles suplementarios del 100% sobre los productos del gigante asiático. La medida, comunicada a través de su red social Truth Social, entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y representa el mayor desencuentro entre ambas potencias desde que se agudizó la disputa en abril pasado.

¿Por qué Trump toma esta decisión?

La decisión de Trump responde a lo que calificó como intentos de Pekín de "imponer controles de exportación extraordinariamente agresivos" sobre las tierras raras y otros productos estratégicos. Según el mandatario, China "se está volviendo muy hostil" y advirtió que una medida de este tipo "congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países".

Fiestas de Guayaquil: Música, civismo y un poco de 'relajo' marcan pulso del feriado Leer más

Como consecuencia directa, el encuentro previsto con su homólogo chino, Xi Jinping, ha sido cancelado. "Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo", sentenció Trump, marcando un abrupto giro en las relaciones diplomáticas que apenas el pasado 18 de septiembre parecían estabilizarse con un acuerdo preliminar sobre TikTok.

Washington no solo se quedará en la ofensiva arancelaria. El mandatario republicano adelantó que Estados Unidos va a "contrarrestar" las acciones de Pekín y anunció sus propios controles sobre la exportación de software de importancia estratégica, que también iniciarán el 1 de noviembre. Además, amenazó con un "aumento masivo" de los aranceles si la política de Pekín no cambia.

"Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos", afirmó Trump, asegurando que diversas naciones ya han contactado a Washington "indignadas por esta hostilidad comercial". Este nuevo capítulo congela las negociaciones que buscaban una reducción de las barreras comerciales y abre un nuevo período de incertidumbre en la economía global.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!