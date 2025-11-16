Volcamiento de bus en Quevedo dejó tres muertos: dos de las víctimas eran mamá e hija

Tres muertos dejó el volcamiento de un bus en Quevedo. Otro vehículo, de la cooperativa Buena Fe, también se siniestró en Los Ríos y dejó heridos.

La madrugada de este domingo 16 de noviembre se tornó aterradora para decenas de pasajeros que transitaban por la vía Buena Fe-Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

Un bus de la cooperativa Panamericana y otro de la cooperativa Buena Fe fueron los protagonistas de dos siniestros que dejaron como saldo tres personas fallecidas y más de una decena de heridos.

El primer incidente vial se registró aproximadamente a las 03:41, cuando el bus de la cooperativa Panamericana, que se dirigía a Quito, se volcó a un costado de la carretera. La calzada mojada, la presencia de aceite en la vía y los tramos en mantenimiento habrían contribuido al volcamiento.

El panorama fue devastador: una escena marcada por la desesperación, el llanto y el dolor de quienes quedaron atrapados en el vehículo.

Las tres personas que perdieron la vida fueron identificadas como Charles Miguel López Rosario, Keyla Ivón Arreaga García y Mina Kyara Arellano García, estas dos últimas, madre e hija.

Personal de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas acudió para atender la emergencia, rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos sin vida.

Las ambulancias del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos de Quevedo trabajaron arduamente para asistir a 16 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintas casas de salud.

Una portavoz de la institución coordinadora de atención a emergencias indicó a la prensa que durante la madrugada recibieron una alerta que informaba sobre el volcamiento de un autobús en la zona de Quevedo, en Los Ríos.

El ECU 911 no ha emitido aún más información sobre las posibles causas del percance ni sobre la condición de salud de los heridos.

Por otra parte, el servicio indicó que ha recibido varias alertas por la presencia de borrachos o la realización de fiestas y escándalos en las últimas horas, en momentos en que en Ecuador rige la denominada “ley seca”, que prohíbe la venta de alcohol durante el proceso electoral de este domingo.

Volcamiento de bus dejó heridos en Los Ríos

En la misma vía, a la altura de la hacienda El Porvenir, se registró un segundo siniestro, alrededor de las 06:00. Otro bus de la cooperativa Buena Fe se volcó, dejando también varios heridos que fueron atendidos por los equipos de respuesta y trasladados a centros médicos.

En ambos casos, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ejecutó los procedimientos de ley, mientras que el Cuerpo de Bomberos limpió la calzada.

