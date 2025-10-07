Crimen en Durán: matan a un exrecluso horas después de recuperar su libertad

El crimen ocurrió la noche del lunes 6 de octubre en la ciudadela Democracia Norte; un sospechoso fue detenido

Sector donde anoche, en Durán, fue asesinado un hombre que había salido recientemente de la cárcel.

Un hombre que había recuperado su libertad horas antes tras salir de la Penitenciaría del Litoral fue asesinado la noche del lunes 6 de octubre de 2025 en el cantón Durán, provincia del Guayas. El ataque se produjo en la ciudadela Democracia Norte, ubicada cerca del puente de la Unidad Nacional.

Emboscado tras su salida de prisión

De acuerdo con información policial preliminar, la víctima fue interceptada por sujetos armados mientras caminaba por una de las calles del sector. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.

Familiares del hombre llegaron minutos después al lugar y confirmaron su fallecimiento. Testigos señalaron que los atacantes habrían seguido a la víctima desde su salida del centro penitenciario hasta el cantón ferroviario, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

Capturan a un sospechoso armado

El coronel Hugo Villavicencio, jefe del Distrito Policial Durán, informó que durante los operativos desplegados en la zona se logró la aprehensión de un sospechoso, tras una persecución policial.

“Al momento de realizarle un registro, se le encuentra a la altura de la cintura una pistola calibre nueve milímetros”, explicó el oficial.

Momento en que la Policía detuvo a un sospechoso del crimen en Durán; al individuo se le encontró un arma de fuego en su poder. Gerardo Menoscal

Antecedentes penales

¿Extorsionan y amenazan a los concejales de Guayaquil? Esto revelaron a EXPRESO Leer más

Villavicencio agregó que el detenido, de 28 años, registra seis detenciones anteriores por robo y hurto, y que ha estado en varias ocasiones en prisión. También confirmó que la víctima contaba con antecedentes penales, por lo que las investigaciones buscan determinar si su asesinato está relacionado con viejas rencillas delictivas.

Otro crimen en el mismo cantón

Horas antes, otro hecho violento se reportó en la tercera etapa de la ciudadela El Recreo, también en Durán. Allí, un motociclista fue acribillado por desconocidos.

En el ataque, otro ciudadano que se encontraba cerca del lugar resultó herido de bala y fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen operativos en el cantón, uno de los más golpeados por la violencia criminal en la Zona 8, que agrupa a Guayaquil, Durán y Samborondón.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ