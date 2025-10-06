Sicariatos en Durán: Se detecta nueva modalidad para cometer los crímenes

La Policía Nacional detuvo a tres sospechosos del triple crimen cometido el 3 de octubre en un taller de soldadura

En este taller se cometió el triple crimen que, según las primeras investigaciones, estaría relacionado con extorsiones.

La Policía Nacional detuvo a tres sujetos que estarían implicados en el triple crimen cometido, el viernes 3 de octubre, en la cooperativa Algarrobo 1, en Durán.

Ese día, Juan Pablo Arcaye Aponte, de 50 años, soldador de profesión; Arturo Javier Chinique Orrala, de 24; y Salomón David Verduga Basurto, de 39, fueron acribillados a tiros cuando se encontraban en un taller de soldadura.

Durante operativos ejecutados luego de otras muertes violentas ocurridas en el cantón, tres sospechosos de crímenes fueron aprehendidos entre la tarde y noche del domingo 5 de octubre.

El teniente coronel Santiago Gavilanes, jefe policial del distrito Durán, indicó que a los individuos se los relaciona con el triple asesinato cometido en el taller de soldadura.

El uniformado señaló que si bien ese hecho delictivo aún es investigado, preliminarmente se sospecha que podría estar relacionado con una extorsión.

En los últimos crímenes se detectó una modalidad: sujetos armados son llevados en carros a las zonas de los ataques, se acercan a pie para disparar y huyen en otros vehículos.

Durante las aprehensiones los agentes recabaron como evidencias paquetes con sustancias estupefacientes, dos armas de fuego, cinco alimentadoras, balas y dispositivos móviles.

Violencia en Durán

De acuerdo con datos oficiales, Durán es actualmente el segundo cantón más violento de la provincia del Guayas, con 442 asesinatos registrados en lo que va del año, solo por detrás de Guayaquil, que contabilizó 1.807 hasta el pasado 11 de septiembre.

