Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

asesinato en taller de soldadura en Durán
En este taller de soldadura, en la cooperativa Algarrobo 1, se cometió el crimen contra tres hombres.JOFFRE FLORES

Asesinato en Durán: Quiénes eran los tres hombres víctimas de atentado en un taller

Durán suma 442 muertes violentas y se mantiene como el segundo cantón más violento de Guayas

Un nuevo hecho de violencia estremeció este viernes 3 de octubre al cantón Durán, en la provincia del Guayas. Tres hombres fueron asesinados a tiros dentro de un taller de soldadura, en la cooperativa Algarrobo 1.

RELACIONADAS

Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo Arcaye Aponte, de 50 años, soldador de profesión; Arturo Javier Chinique Orrala, de 24; y Salomón David Verduga Basurto, de 39. Todos presentaban impactos de bala en el tórax y la cabeza, según información policial.

En la escena, agentes de Criminalística levantaron 13 vainas percutidas calibre 9 milímetros, dos balas deformadas y un teléfono celular como evidencia.

Testigos relataron que los atacantes llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra las víctimas. Familiares indicaron que desconocen los motivos del ataque, ya que —según afirmaron— ninguno tenía problemas con otras personas.

Fiscalía dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Departamento de Medicina Legal para las autopsias correspondientes. 

La Policía informó que, hasta el momento, no hay sospechosos detenidos ni hipótesis claras sobre la causa del triple crimen.

RELACIONADAS

Durán sigue como el segundo cantón más violento

Otro ataque se registró en la ciudadela El Trébol, también en Durán. En la noche del viernes, sujetos armados dispararon contra Yandri José Ormaza Cusme, de 27 años, en los exteriores de una panadería.

Inseguridad Durán

Durán no quiere tener más un alcalde virtual

Leer más

La víctima fue trasladada al hospital Enrique Ortega, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. En la escena, los agentes policiales recogieron tres vainas percutidas y cerraron el perímetro para levantar los indicios.

Según las investigaciones preliminares, Ormaza —quien no registraba antecedentes penales— había salido junto a su pareja a realizar compras cuando fue sorprendido por los atacantes. Su hermana manifestó que el joven no tenía conflictos con nadie.

Las autoridades confirmaron que aún no existen elementos para determinar el móvil del crimen.

De acuerdo con datos oficiales, Durán es actualmente el segundo cantón más violento del Guayas, con 442 asesinatos registrados en lo que va del año, solo por detrás de Guayaquil, que contabilizó 1.807 hasta el pasado 11 de septiembre.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. México publica dos nuevas normas para regular transporte de gas tras accidente mortal

  2. Consulta popular 2025: La RC es calificada para hacer campaña contra la Constituyente

  3. Real Madrid vs Villarreal: Dónde ver EN VIVO y horario del juego por LaLiga 2025-26

  4. El Supremo de EE.UU. pone en riesgo inmediato de deportación a 300.000 venezolanos

  5. Delfín vs. El Nacional EN VIVO: hora y dónde ver el inicio del segundo hexagonal

LO MÁS VISTO

  1. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  2. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  3. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  4. Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

  5. El abogado de Jordán en Miami dice que el allanamiento tiene motivaciones políticas

Te recomendamos