Asesinato en Durán: Quiénes eran los tres hombres víctimas de atentado en un taller

Durán suma 442 muertes violentas y se mantiene como el segundo cantón más violento de Guayas

En este taller de soldadura, en la cooperativa Algarrobo 1, se cometió el crimen contra tres hombres.

Un nuevo hecho de violencia estremeció este viernes 3 de octubre al cantón Durán, en la provincia del Guayas. Tres hombres fueron asesinados a tiros dentro de un taller de soldadura, en la cooperativa Algarrobo 1.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo Arcaye Aponte, de 50 años, soldador de profesión; Arturo Javier Chinique Orrala, de 24; y Salomón David Verduga Basurto, de 39. Todos presentaban impactos de bala en el tórax y la cabeza, según información policial.

En la escena, agentes de Criminalística levantaron 13 vainas percutidas calibre 9 milímetros, dos balas deformadas y un teléfono celular como evidencia.

Testigos relataron que los atacantes llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra las víctimas. Familiares indicaron que desconocen los motivos del ataque, ya que —según afirmaron— ninguno tenía problemas con otras personas.

Fiscalía dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Departamento de Medicina Legal para las autopsias correspondientes.

La Policía informó que, hasta el momento, no hay sospechosos detenidos ni hipótesis claras sobre la causa del triple crimen.

RELACIONADAS Durán prohíbe los eventos públicos y la circulación de dos o más ocupantes en moto

Durán sigue como el segundo cantón más violento

Otro ataque se registró en la ciudadela El Trébol, también en Durán. En la noche del viernes, sujetos armados dispararon contra Yandri José Ormaza Cusme, de 27 años, en los exteriores de una panadería.

Durán no quiere tener más un alcalde virtual Leer más

La víctima fue trasladada al hospital Enrique Ortega, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. En la escena, los agentes policiales recogieron tres vainas percutidas y cerraron el perímetro para levantar los indicios.

Según las investigaciones preliminares, Ormaza —quien no registraba antecedentes penales— había salido junto a su pareja a realizar compras cuando fue sorprendido por los atacantes. Su hermana manifestó que el joven no tenía conflictos con nadie.

Las autoridades confirmaron que aún no existen elementos para determinar el móvil del crimen.

De acuerdo con datos oficiales, Durán es actualmente el segundo cantón más violento del Guayas, con 442 asesinatos registrados en lo que va del año, solo por detrás de Guayaquil, que contabilizó 1.807 hasta el pasado 11 de septiembre.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí