Centro Correccional de Menores Guayaquil
Agentes policiales resguardan el centro correccional de Guayaquil tras la fuga de ocho jóvenes.MINISTERIO DE GOBIERNO

Así ocurrió la fuga de ocho jóvenes del centro correccional de Guayaquil

Seis funcionarios del SNAI fueron detenidos y procesados por evasión 

La noche del domingo 12 de octubre se registró una fuga masiva en el centro correccional de menores ubicada en las calles Guaranda y Calicuchima, en Guayaquil.

Según información preliminar, alrededor de las 21:30, ocho jóvenes de entre 18 y 19 años lograron evadirse del lugar tras someter y maniatar a seis funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Maniataron a los funcionarios y escaparon por la puerta principal

De acuerdo con los reportes iniciales, los adolescentes aprovecharon un descuido del personal para reducir a los servidores y abrir una de las puertas principales del recinto. Una vez fuera, seis de ellos abordaron un vehículo blanco que los esperaba en el exterior, mientras que los otros dos escaparon a pie por los alrededores del centro de rehabilitación.

Operativo policial sin resultados hasta el momento

Las autoridades policiales desplegaron un operativo de búsqueda inmediata en la zona, con la colaboración de unidades especializadas y patrullas de control. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la recaptura de los fugados ni la ubicación del vehículo utilizado para la huida.

Los seis funcionarios del SNAI que fueron amarrados por los adolescentes permanecen bajo custodia policial y, según las primeras versiones, serán procesados por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que inició una investigación para determinar las circunstancias exactas de la fuga y posibles responsabilidades administrativas y penales.

Hasta el cierre de esta nota periodistica la institución penitenciaria no ha emitido aún un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

