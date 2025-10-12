Expreso
Policía decomisó 237 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante el operativo 'Centinela 53', ejecutado en el sector de San Mateo.
¿Qué pasó en Esmeraldas? Policía incauta cargamento millonario de cocaína

La policía decomisó 237 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante un operativo ejecutado en el sector de San Mateo 

En un nuevo golpe al narcotráfico, la Policía Nacional decomisó 237 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante el operativo 'Centinela 53', ejecutado en el sector de San Mateo, provincia de Esmeraldas. La droga incautada equivale a más de 2,3 millones de dosis, con un valor estimado de 7 millones de dólares en el mercado internacional.

La acción fue liderada por la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno (UCTCI), que identificó dos vehículos sospechosos circulando por la Troncal del Pacífico. 

Al inspeccionarlos, se descubrieron compartimentos ocultos en la estructura metálica del balde, utilizados para transportar la sustancia ilícita. Dos personas fueron aprehendidas, una de ellas de nacionalidad extranjera. 

Al inspeccionar dos vehículos, descubrieron compartimentos ocultos en la estructura metálica del balde utilizados para transportar la sustancia ilícita.
Las autoridades señalaron que este decomiso representa un golpe significativo a las estructuras del narcotráfico que operan en la zona costera del país.

La Marina Nacional de El Salvador interceptó una embarcación en aguas internacionales del océano Pacífico, a 1.150 millas náuticas.

Tres ecuatorianos detenidos en El Salvador con casi dos toneladas de cocaína

Decomisan una tonelada de cocaína en Guayaquil

La Policía Nacional informó que ejecutó un operativo en Guayas que resultó en la incautación de una tonelada de cocaína con destino a Canadá. Doce personas fueron aprehendidas como parte de una red que ocultaba la droga en contenedores de exportación.

El golpe al narcotráfico se registró en la provincia del Guayas, donde un operativo policial logró frustrar el envío de una tonelada de clorhidrato de cocaína que tenía como destino final el mercado de Canadá. La intervención permitió, además, la detención de 12 presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas a gran escala.

