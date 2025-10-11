Expreso
  Guayaquil

Se capturó a 12 sospechosos y están siendo investigados.CORTESÍA

Cae banda narcotraficante en Ecuador que pretendía enviar droga a Norteamérica

La banda delictiva buscaba enviar cocaína a Canadá en medio de material aurífero. Se capturó a 12 sospechosos

Una organización narcodelictiva dedicada a la contaminación de contenedores de exportación fue desarticulada durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con autoridades europeas. El despliegue se desarrolló en los cantones Daule y Samborondón, en la provincia del Guayas.

Detalles del operativo en el Guayas

Según informó el coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea (UIACE) logró la aprehensión de 12 personas que pretendían contaminar un contenedor con alrededor de 1.000 paquetes de clorhidrato de cocaína, cuyo destino final era Norteamérica.

El alcaloide, detalló Zumárraga, estaba oculto entre material aurífero (concentrado de oro), simulando una carga legal declarada para exportación. Este método de camuflaje buscaba evadir los controles aduaneros y facilitar el envío de la droga hacia Montreal, Canadá.

Durante las intervenciones, la Policía incautó seis vehículos livianos, presuntamente utilizados para el transporte del estupefaciente entre bodegas rurales y el punto donde se contaminaban los contenedores. También se retuvo un cabezal, $1.790 en efectivo y 14 teléfonos celulares como parte de los indicios del caso.

“El operativo representa un duro golpe a las economías criminales, afectando más de 25 millones de dólares en mercados extranjeros”, aseguró Zumárraga al presentar los resultados.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) la magnitud del decomiso y la labor policial:

1.000 paquetes de clorhidrato de cocaína incautados en contenedores con destino a Canadá. Doce personas fueron aprehendidas por contaminar los contenedores con droga desde bodegas en Samborondón”.

Las autoridades confirmaron que continúan las investigaciones para determinar el alcance internacional de la red y sus vínculos con otras estructuras del narcotráfico que operan en la región costera.

