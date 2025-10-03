Tres ecuatorianos detenidos en El Salvador con casi dos toneladas de cocaína

Los detenidos son trasladados a territorio salvadoreño para enfrentar cargos por tráfico de drogas

La Marina Nacional de El Salvador interceptó una embarcación en aguas internacionales del océano Pacífico, a 1.150 millas náuticas.

La Marina Nacional de El Salvador interceptó el 2 de octubre una embarcación en aguas internacionales del océano Pacífico, a 1.150 millas náuticas (2.130 kilómetros) de sus costas. A bordo viajaban tres ciudadanos ecuatorianos que transportaban 1.795 kilos de cocaína, con un valor estimado de más de $44.8 millones.

(Te puede interesar: Con más 89.500 detenidos, El Salvador extiende régimen de excepción por 43ª vez)

El operativo, considerado uno de los más grandes en lo que va del año, se enmarca en una ofensiva regional contra el narcotráfico. Según el presidente Nayib Bukele, El Salvador ha incautado 39 toneladas de droga entre 2024 y 2025, en acciones que buscan frenar el tráfico hacia México y Estados Unidos.

Bukele calificó el decomiso como “un golpe contundente al narcotráfico internacional” y aseguró que su gobierno continuará con los operativos “aunque algunos quieran evitarlo”.

RELACIONADAS Una ecuatoriana fue sentenciada a 10 años de cárcel en República Dominicana

La embarcación fue localizada al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, entre los departamentos de San Vicente y La Paz. Cortesía

Ruta marítima y participación ecuatoriana

La embarcación fue localizada al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, entre los departamentos de San Vicente y La Paz. Los detenidos serán trasladados a territorio salvadoreño para enfrentar cargos por tráfico de drogas.

(Sigue leyendo: El Salvador registra 1.000 días sin homicidios, según Bukele)

Venezuela acusa a Ecuador de liderar el tráfico de cocaína hacia EE.UU. y Europa Leer más

La participación de ecuatorianos en operaciones de narcotráfico en Centroamérica no es nueva. En lo que va del año, al menos seis ciudadanos ecuatorianos han sido arrestados en El Salvador en circunstancias similares. Expertos en seguridad advierten que los cárteles internacionales utilizan las rutas marítimas centroamericanas como corredores clave para el tráfico de cocaína.

Este caso vuelve a poner en evidencia el rol de Ecuador como país de origen en el tráfico de drogas. A pesar de los esfuerzos regionales, las estructuras criminales transnacionales continúan adaptándose y expandiéndose.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ