Una ecuatoriana fue sentenciada a 10 años de cárcel en República Dominicana

La mujer intentó viajar a París desde Santo Domingo con 4,28 kilogramos de cocaína en el año 2021

Un tribunal de República Dominicana condenó a diez años de prisión a una mujer ecuatoriana que intentó viajar a París desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo, con 4,28 kilogramos de cocaína en 2021, informó este lunes 15 de septiembre el Ministerio Público.

Los miembros del servicio del aeropuerto observaron imágenes sospechosas cuando el equipaje de la condenada atravesaba la máquina de rayos X, por lo que procedieron a realizarle una inspección.

En el equipaje se encontraron dos láminas compuestas por un polvo blanco, dentro de una mochila, que resultaron ser cocaína clorhidratada.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este también determinó que la condenada, Ana Jesús Jaime Oyola, deberá pagar una multa de 500.000 pesos dominicanos (unos 7.800 dólares).

Ecuatoriana detenida en República Dominicana: ¿Dónde cumplirá la condena?

La condena deberá ser cumplida por Jaime Oyola en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal (sur), contigua de la capital.

"La procesada incurrió en una violación a los artículos 5, letra A. 28, 58 literal A, párrafo I, 75 párrafo II y 85 letra A, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas", expuso el Ministerio Público de República Dominicana.

