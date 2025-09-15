Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Francis Chung / EFE

Estados Unidos ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

El anuncio fue realizado por el presidente norteamericano Donald Trump, este lunes 15 de septiembre

Este lunes 15 de septiembre, Estados Unidos derribó una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", detalló el mandatario en la plataforma Truth Social.

(Te puede interesar: ¿Intervención en Venezuela? Trump responde con un "veremos qué pasa")

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como 'terroristas'."

El mandatario agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.

"¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!", concluyó.

Kim Jong-un

Corea del Norte declara su estatus nuclear "irreversible" y rechaza críticas de EEUU

Leer más

Segunda embarcación que derriba Estados Unidos en el mar Caribe

Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

RELACIONADAS

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ATM Guayaquil cambia su sistema: ya no habrá turnos presenciales en Albán Borja

  2. Entendiendo el IESS: Historia y evolución del sistema de pensiones en Ecuador

  3. Bono de chatarrización para 1.528 unidades de transporte en Ecuador: detalles

  4. Estados Unidos ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

  5. Juez decide si llama a juicio o no a Moreno y 22 procesados por caso Sinohydro

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. ¿Hay paro de transportistas hoy, 15 de septiembre, en Ecuador?

  3. Diésel sin subsidio en Ecuador: conoce las ciudades donde el transporte se paralizará

  4. Hay adultos mayores que todavía esperan por la devolución del IVA

  5. Transportistas suspenden paralización en Pichincha: ¿Qué pasa con las clases?

Te recomendamos