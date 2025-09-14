Expreso
  Mundo

lula
Lula vuelve a arremeter contra las políticas arancelarias de Trump.EFE

Lula acusa a EE.UU. de buscar la impunidad para Jair Bolsonaro

El mandatario brasileño denuncia que los aranceles y sanciones de Washington tienen una motivación política

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó directamente al gobierno de Estados Unidos de utilizar aranceles y sanciones para “buscar la impunidad” del exmandatario Jair Bolsonaro. La declaración se dio a través de un artículo de opinión publicado este domingo en el diario The New York Times.

¿Cuál es la acusación de Lula contra Estados Unidos?

Según el presidente brasileño, las recientes medidas económicas de Washington, que incluyen un 

arancel del 50 % a productos brasileños y sanciones contra jueces del Supremo como Alexandre de Moraes, tienen motivaciones políticas. Lula rechaza que la decisión judicial contra su antecesor sea una “cacería de brujas” y defendió la soberanía del sistema judicial de su país.

La condena en cuestión es de 27 años de cárcel para Jair Bolsonaro por el delito de intento de golpe de Estado. La tensión diplomática ha escalado con las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien advirtió que su país responderá a la condena judicial contra Bolsonaro. Estas acciones se sumarían a las medidas ya impulsadas por la administración de Donald Trump.

Desde la perspectiva de Lula, no hay una “racionalidad económica” que justifique los aranceles. El mandatario argumentó que, en los últimos 15 años, Estados Unidos ha mantenido un superávit comercial de 410.000 millones de dólares con Brasil.

Para concluir su artículo, el presidente fue enfático al afirmar que la democracia y la soberanía brasileñas “no están sobre la mesa”.

