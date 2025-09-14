Joao Rojas sorprende con su regreso en el Clásico del Astillero en el Capwell

El futbolista regresa tras una larga lesión en el partido entre Emelec y Barcelona SC este domingo 14 de septiembre

La vida a veces se detiene en una fecha. Para Joao Rojas, el 16 de mayo de 2024 quedó marcado como un tatuaje invisible: el día que Igor, del Sao Paulo, lo fracturó del peroné derecho y lo dejó fuera del fútbol.

Desde ahí fueron hospitales, cirugías, muletas, lágrimas, pero sobre todo paciencia. Un año, tres meses, cuatro semanas y un día después, el fútbol le devolvió una sonrisa: volvió a estar en la nómina de Barcelona SC el 14 de septiembre del 2025.

Su regreso en una casa que conoce

Y no fue en cualquier partido. Fue en el Clásico del Astillero, en el Capwell, la casa que lo vio triunfar y que alguna vez lo amó vestido de azul. El destino tiene su ironía: volver en territorio enemigo, pero recibiendo aplausos, miradas y hasta un respeto tácito de quienes entienden que el fútbol es también revancha personal. Rojas estaba de regreso.

Su historia con Barcelona empezó el 23 de febrero de 2024, cuando los toreros anunciaron su fichaje desde Monterrey. Muchos dudaron de él, otros lo miraban de reojo por su pasado eléctrico. Pero Joao se aferró a una verdad: quería demostrar que su fútbol podía brillar de nuevo. Pero llegó la lesión.

Septiembre del 2025, en el Capwell, no jugó de entrada, pero cada gesto lo convirtió en noticia. Cuando Rivero marcó, se paró, abrazó al entrenador Ismael Rescalvo y celebró con alma. Eso habla de alguien que nunca se rindió, de un tipo que pasó meses de tristeza y que, al fin, pudo respirar ese aire que solo el fútbol da.

Volver no siempre es jugar, a veces es simplemente estar. Y Joao Rojas ya dio el primer paso de su segunda vida en Barcelona.

