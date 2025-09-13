El fútbol de luto: fallece segundo jugador tras el ataque en Manta

Leandro Yépez, de 33 años, no pudo resistir más. Él al igual que Maicol Valencia era del equipo Exapromo Costa FC

El fútbol ecuatoriano vuelve a teñirse de luto. La madrugada del sábado 13 de septiembre se confirmó la muerte de Leandro Danilo Yépez Barro, delantero de Exapromo, quien perdió la vida a los 33 años tras luchar durante dos días en el hospital. El atacante había resultado gravemente herido en el ataque armado ocurrido en Manta, hecho en el que también falleció el futbolista Maicol Valencia.

“Quiero comunicar a todos mis familiares y amigos que falleció mi hijo Leandro Yépez. Se hizo todo lo humanamente posible, pero se nos fue. Estamos destrozados”, expresó Jacinto Yépez, padre del jugador, confirmando una noticia que estremeció al balompié nacional.

Leandro había llegado apenas un día antes a Exapromo Costa como refuerzo para enfrentar a Deportivo Quito. El destino, sin embargo, le negó la posibilidad de debutar con esa camiseta y sumar un nuevo capítulo en su carrera. Su corazón, que tantas veces celebró goles, dejó de latir la noche del viernes, dejando un vacío profundo en su familia, compañeros y en todos quienes lo conocieron dentro y fuera de la cancha.

¿Quién era Maicol Valencia, el futbolista fallecido tras una masacre en Manta? Leer más

¿Quién era Leandro Yépez?

Nacido en Mocache, provincia de Los Ríos, el 1 de febrero de 1992, Yépez fue conocido con cariño como “Mocachino” o “Chino”. Forjado en el fútbol de ascenso, debutó profesionalmente en 2014 con Clan Juvenil. Desde allí emprendió una carrera constante, defendiendo camisetas de Anaconda FC, Técnico Universitario, Audaz Octubrino, Chacaritas FC, Cumbayá FC y Deportivo Quito.

Con garra y olfato goleador, acumuló 97 tantos en su trayectoria, destacándose como un delantero de lucha y sacrificio, de esos que se ganan el respeto a base de entrega. En los últimos años defendía al Atlético Santo Domingo en la Serie B, donde se convirtió en pieza clave en el ataque. En sus últimos días se vinculó a Exapromo de Manabí, club con el que iba a debutar frente a Deportivo Quito.

Hoy, el fútbol ecuatoriano despide a un hombre que supo honrar la camiseta en cada equipo que defendió. Más allá de sus goles, queda el recuerdo de su humildad y de la sonrisa sencilla que lo acompañaba en cada entrenamiento.

El grito de gol de Leandro Yépez quedará eterno en las canchas que lo vieron brillar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!