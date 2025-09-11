Exapromo Costa FC vs Deportivo Quito: ¿se jugará partido tras crimen de futbolista?

La dirigencia de Exapromo tomó una decisión frente al partido ‘los chullas’ por los 32avos de final de la Segunda Categoría

Exapromo Costa FC atraviesa un momento de luto tras el asesinato de Maicol Valencia, uno de sus refuerzos para el Ascenso Nacional.

El club deportivo Exapromo Costa FC, que milita en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano, atraviesa momentos de conmoción luego del asesinato de uno de sus jugadores. La víctima fue identificada como Maicol Valencia Vernaza, quien recientemente había sido presentado como refuerzo del equipo con miras al partido de este sábado 13 de septiembre, en el estadio Jocay.

En el mismo ataque resultó herido Leandro “Mocache” Yepez, otro de los incorporados a la plantilla, cuyo estado de salud se mantiene reservado. Según confirmó el dirigente Tito Merchán, al futbolista le fueron extraídas dos balas de su cuerpo y la recuperación será prolongada.

La dirigencia expresó su profundo dolor y consternación, señalando que los jugadores fueron víctimas colaterales del ataque armado que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, luego de que sujetos ingresaran a un hostal en la zona conocida como Costa Azul, en la ciudad de Manta.

¿Se jugará el partido?



La tragedia sembró incertidumbre sobre si el compromiso, válido por los 32avos de final del Ascenso Nacional, se disputaría en la fecha establecida. Consultado por Extra, el dirigente Merchán aclaró que el encuentro sí se jugará el sábado, al mediodía, en el estadio Jocay. Explicó que la programación ya está registrada en el sistema COMEX de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin que hasta el momento se haya informado de postergación, suspensión o cambio de sede.

Pese a la tragedia, el partido ante Deportivo Quito se mantiene en pie y se jugará este sábado en el estadio Jocay. CORTESÍA

El club, a través de sus redes sociales, lamentó profundamente la pérdida de Valencia, quien no alcanzó a disputar un solo minuto oficial con la camiseta de Exapromo Costa FC en este 2025. “Es un golpe duro que enluta a nuestra institución y al fútbol manabita”, expresó la dirigencia, mientras los jugadores y cuerpo técnico tratan de asimilar lo ocurrido en medio de un ambiente marcado por el dolor y la inseguridad.

