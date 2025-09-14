Miguel Ángel Loor impacta con mensaje a ladrones que se llevaron equipos de TV y VAR

Miguel Ángel Loor se pronuncia tras robo de equipos de transmisión de los partidos de LigaPro

Hasta los equiós del VAR se llevaron los ladrones.

Un inesperado y audaz robo puso a LigaPro en alerta máxima. En la vía Guayaquil – El Triunfo, ladrones interceptaron las móviles que llevaban los equipos de transmisión para el partido entre Técnico Universitario y Deportivo Cuenca, llevándose todo, valorado en medio millón de dólares.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, denunció el hecho y lanzó un mensaje a los delincuentes: "Ojalá puedan devolver esos equipos que no les sirven para absolutamente nada".

"Primero, gracias a Dios no les pasó nada a las personas", afirmó Loor, aliviado por la integridad del personal. Sin embargo, el golpe fue considerable: cámaras, equipos de audio y toda la logística de las móviles desapareció.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, habló del robo. Archivo

Salvaron la transmisión desde Ambato

Para salvar la transmisión, se utilizó una móvil prestada desde Latacunga, aunque el VAR se vio afectado: "Va a estar un poco complicado porque no hay las cámaras suficientes", indicó.

Loor expresó su solidaridad con los afectados y anunció medidas preventivas:

"A partir de ahora trataremos de coordinar, monitorear el destino de los equipos y trabajar con las autoridades para evitar incidentes".

Mientras la LigaPro reponía el material y evaluaba los daños, el incidente dejó claro que, en el fútbol ecuatoriano, hasta los partidos más planeados pueden verse afectados por la delincuencia.

