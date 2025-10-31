ATM despide a dos funcionarios por abuso de autoridad contra un microbús escolar

La entidad actuó por una denuncia y confirmó el hecho con cámaras. Personal intentó retener la unidad sin estar facultado

Los agentes regulan el tránsito a diario en las calles.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil despidió a dos funcionarios. El motivo fue un abuso de autoridad: intentaron retener un microbús escolar en la Av. Pedro Menéndez, atribuyéndose funciones que no les correspondían.

¿Cómo se descubrió el abuso de autoridad?

El incidente ocurrió la tarde del jueves 30 de octubre. La desvinculación se ejecutó tras una denuncia ciudadana recibida de inmediato por los propios usuarios a bordo del vehículo afectado. La alerta fue registrada por el Centro de Monitoreo de la ATM.

Los dos colaboradores de la institución detuvieron la marcha del microbús escolar mientras circulaba por la Av. Pedro Menéndez. Según el comunicado oficial emitido el 31 de octubre, los ahora exempleados señalaron al conductor una "supuesta infracción" y pretendieron retener la unidad, todo esto "sin estar facultados" o "atribuyéndose funciones no autorizadas".

Las cámaras de la entidad confirmaron lo denunciado, captando el momento en que los funcionarios descendieron del microbús.

La rápida acción de desvinculación busca enviar un mensaje de cero tolerancia. La autoridad aseguró que continuará actuando con "total firmeza" ante cualquier acto que contravenga los principios y valores del servicio público.

Finalmente, la ATM exhortó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales ante cualquier irregularidad. La entidad pide a los conductores comunicarse con la línea municipal 181 ante "cualquier duda o verificación sobre operativos que se desarrollen en las vías".

