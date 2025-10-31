Feriado de noviembre: Aguiñaga dispone no cobrar peajes en Guayas

Durante los 4 días de descanso que vivirá Ecuador, no se cobrará el valor en los 14 peajes administrados por la Prefectura

La prefecta Marcela Aguiñaga informó que durante los cuatro días de feriado no se cobrará en los 14 peajes administrados por el Gobierno Provincial.

La Prefectura del Guayas anunció este viernes 31 de octubre que, con el propósito de fomentar la reactivación económica, incentivar el empleo y promover el turismo en la provincia, suspenderá temporalmente el cobro de peajes del 1 al 4 de noviembre.

La medida, dispuesta por la prefecta Marcela Aguiñaga, se aplicará exclusivamente durante este feriado en los 14 peajes administrados por el Gobierno Provincial a través de las concesionarias CONORTE y CONCEGUA. Según la Prefectura, esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo de las comunidades locales, especialmente de los 25 cantones que conforman la provincia del Guayas.

El Gobierno dispuso días atrás algo similar en otros espacios

Esta disposición provincial se suma a la decisión del presidente Daniel Noboa, anunciada la noche del 30 de octubre, de no cobrar peajes administrados por el Gobierno Nacional durante los cuatro días de descanso que vivirán los ecuatorianos. El mandatario señaló que la medida busca fomentar el turismo interno, dinamizar las economías locales y facilitar el reencuentro familiar durante uno de los feriados más importantes del año. Además, invitó a las prefecturas del país a sumarse a esta iniciativa.

¿Cuándo inicia el feriado de noviembre?

El feriado por el Día de los Difuntos, que originalmente corresponde al 2 de noviembre, se trasladará al martes 4. La Independencia de Cuenca se celebrará el lunes 3. Esto genera un puente largo que comenzará el sábado 1 y se extenderá hasta el martes 4 de noviembre, beneficiando a quienes viajen por turismo o visitas familiares.

Otras medidas para incentivar el turismo

El presidente Daniel Noboa también anunció el 29 de octubre la reducción del IVA del 15 % al 8 % en servicios turísticos durante este feriado, medida que se aplicará del 1 al 4 de noviembre en Imbabura, Carchi y los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, en Pichincha.

