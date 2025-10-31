Feriado largo noviembre 2025: Planes y eventos en Guayaquil
Ferias, pregones, desfiles, gastronomía y todo lo que ofrecerá Guayaquil del 31 de octubre al 4 de noviembre
La ciudad de Guayaquil se prepara para un extenso periodo de descanso y celebración con motivo del feriado de noviembre, ofreciendo una variada agenda de eventos cívicos, culturales y de entretenimiento que se desarrollarán en diversos puntos estratégicos.
Las actividades están a realizarse desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre.
Viernes 31 de octubre
Las actividades arrancarán temprano con la "Feria de Halloween Cultural" en el Parque Seminario, desde las 08:00 hasta las 18:00.
Paralelamente, se llevará a cabo un "Pregón Cívico" en ZUMAR Bastión Popular, previsto entre las 08:45 y las 12:00.
Para la tarde y noche, la temática de terror tomará fuerza con la activación de "Zona Cero - Casa del Terror" en los Jardines del Malecón 2000, un evento que se extenderá de 12:00 a 00:00.
La Plaza Guayarte concentrará eventos de arte y música, incluyendo el Pack Art (concurso de disfraces, música en vivo y exposición de carros tunning) a las 14:00, y el Fundarte Fest (freestyle y stand up comedy) a las 16:00.
El Malecón 2000 será escenario de un "Desfile de Personajes y Show de Disfraces" de 16:00 a 18:00. La jornada concluirá con el "Festival del Terror" en CinemaMalecón a las 21:30.
Las actividades del fin de semana
El sábado 1 y domingo 2 de noviembre mantendrán un ritmo elevado de actividades, con un énfasis en ferias de emprendedores y presentaciones artísticas.
Las ferias culturales y vintage continuarán en el Parque Seminario (08:00 a 18:00) y en el Parque Forestal (desde las 09:00).
En la Plaza Guayarte se desarrollará una edición del Pack Art dedicada a artes marciales, proyección de películas, cosplay, videojuegos y exhibición de motos, comenzando a las 10:00.
El Parque Samanes tendrá su tradicional "Feria de Emprendedores" a las 11:00 y el "Plan Samanes - Cine al Aire Libre" a las 17:00 en el Sector Lagunas.
Un evento destacado será el "Santa Ana 360, Festival Leyendas que Viven" en las Escalinatas Diego Noboa y Arteta, de 17:00 a 20:00.
Además de las ferias habituales en el Parque Seminario y el Parque Forestal, se ofrecerán Clases de Capoeira en la plaza deportiva del Malecón del Salado, de 10:00 a 12:00.
El centro de la ciudad se llenará de arte con "Artistas Urbanos y Teatreros al Aire Libre" en la Av. 9 de Octubre (10:00 a 11:00) , y "Presentaciones Artísticas" en la Calle Panamá de 10:00 a 16:00.
Una de las actividades más tradicionales de la fecha es la "Venta de Guaguas y Colada Morada" en los bajos del Museo del Cacao (12:00).
La jornada cerrará con la proyección de la película "Guayaquil 1929" en el Museo del Cacao, como parte de un Cine Foro a las 15:00.
Las actividades del 3 y 4 de noviembre
La programación se concentrará en las ferias durante los días lunes y martes.
El lunes 3 de noviembre se mantendrán las Ferias de Halloween Cultural y Vintage, junto con la Feria de Emprendedores en Samanes y la Casa del Terror del Malecón 2000, la cual operará hasta la medianoche.
El martes 4 de noviembre finalizará con la "Feria de Emprendedores" en el Parque Samanes (11:00) y la última jornada de la "Zona Cero - Casa del Terror" (12:00 a 00:00).
