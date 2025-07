Residentes denuncian que ni el agua ni el alcalde de Daule aparecen en La Aurora

Hay furia en Daule. Los residentes de la parroquia urbana La Aurora han alzado su voz por las constantes fallas en el servicio de agua potable que ofrece la empresa Amagua. En el último mes —y con mayor intensidad desde el fin de semana pasado— el suministro ha sido irregular o inexistente en varias urbanizaciones, como Villas del Rey, Villa Club y sectores de la vía a Salitre, donde las familias ya acumulan más de 54 horas sin una gota en sus grifos.

La Defensoría del Pueblo abre investigación



La indignación ciudadana creció en redes y calles. Y esa presión social derivó este 21 de julio en una respuesta institucional: la Defensoría del Pueblo anunció una investigación formal por lo ocurrido, calificando de “inaceptable” el servicio prestado.

#Atención 🚨



La @DEFENSORIAEC ha escuchado las inquietudes de la comunidad de La Aurora y ha presentado un escrito dirigido a los representantes de @AmaguaCEM y a las autoridades de #Daule, exigiendo respuestas sobre la interrupción del servicio de agua potable en nuestro… pic.twitter.com/OX8JUXKE4y — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) July 21, 2025

El delegado en Guayas, Gonzalo Ortega, indicó que quienes se sientan afectados pueden comparecer en el expediente abierto o enviar quejas al correo oficial del organismo. “La entidad tiene la obligación de reparar y garantizar un servicio público continuo”, sentenció.

Las críticas ciudadanas apuntan, además de la falta de agua, al silencio de la Alcaldía de Daule y a la deficiente comunicación de Amagua, empresa concesionaria del servicio. El descontento se refleja en cientos de mensajes en X y en los testimonios recogidos por EXPRESO, que apuntaban también al accionar del alcalde Wilson Cañizares, a quien catalogaron de “indolente” por no pronunciarse sobre el caso durante los más de dos días (hasta el cierre de esta edición) en los que aún había ciudadelas sin agua.

El silencio de Cañizares, otra queja constante

“Es una porquería este servicio. Desde las 11:00 del sábado 20 de julio no tenemos agua. ¿Qué le pasa, alcalde Wilson Cañizares? ¿Por qué es tan indolente? Vamos ya casi 52 horas sin agua”, reclamó Fanny Carpio, moradora de Málaga 2, una de las ciudadelas afectadas.

Hecho. Hasta pasadas las 15:00 de este 21 de julio, se veía entrar y salir a tanqueros de las ciudadelas en La Aurora. FRANCISCO FLORES

En el sector, pasadas las 15:00 de este 21 de julio, el agua aún no llegaba, pese a que Amagua, alrededor de las 10:00, informó que a las 11:00 aproximadamente se restablecería el servicio en las zonas afectadas. No obstante, en Málaga 2, Villa del Rey y otras urbanizaciones fue común ver a las familias entrar y salir de las garitas con botellones.

Es imperdonable. Son las 15:00 del 21 de julio y aún no restablecen el servicio. Lo más triste es que nadie hace un pronunciamiento oficial. Ni Cañizares ni Amagua. Vivimos en un país son Gobierno ni ley.

@RolandoPon1916

“No hemos podido ni cocinar. Todo ha sido un relajo. ¿En qué cabeza puede caber que experimentemos un corte de casi tres días? No hay excusa que solucione esto. Mientras el fin de semana moríamos de calor y nos vimos obligados a salir a comprar comida, ni el Municipio, ni Cañizares, ni Amagua dijeron algo. Mudos todos. Hoy han enviado un escueto comunicado. Y de paso no han cumplido con lo ahí anunciado”, se quejó Lissete Rovira, habitante del sector.

Como ha venido publicando EXPRESO, la cuenta de la comunidad de La Aurora en X ha documentado estas quejas durante meses.

“Desde la cuenta de Emapa no hay nada nuevo, ni un pronunciamiento. Es inaceptable que el alcalde siga guardando silencio, siendo presidente del directorio de Emapa”, dijeron en un comunicado.

“Cañizares se burla de sus votantes. No tiene un mínimo de respeto por nosotros. No habla, no explica, no dice nada. Los concejales se duermen en el silencio. No les importa nada. A ninguno, a nadie en la Alcaldía, le importa lo que pasa con la gente. Se deberían ir todos”, reclamó Norma Benalcázar.

La Aurora merece respeto. No podemos seguir tolerando la indolencia y la incompetencia del alcalde Wilson Cañizares, quien pese a saber que un amplio sector no tenía agua incluso desde el 18 de julio, no se ha pronunciado hasta ahora. La falta de acción es inaceptable.

@ComunidLaAurora

Ella, al mediodía de este 21 de julio, seguía cocinando con agua de botellón pese al anuncio de Amagua de que el servicio ya se había restablecido.

“Este es el sexto botellón que compro en 50 horas. Y el negocio que tenemos, una cafetería, ni ha abierto sus puertas. ¿Para qué, si no hay agua?”, lamentó.

Amagua prometió, pero no cumplió



Amagua emitió un breve comunicado en su cuenta de X para explicar que, durante un corte programado para mantenimiento, se produjeron fugas imprevistas en otras zonas del sistema. Eso, precisó, obligó a realizar un corte de emergencia adicional. La empresa prometió restablecer el servicio a las 11:00, pero eso no se cumplió.

Información importante a nuestros usuarios. pic.twitter.com/DtrTWL1GGe — Amagua CEM (@AmaguaCEM) July 21, 2025

“Son las 14:00 y no hay agua. Ya que hagan algo. Todo un fin de semana sin agua y ninguna autoridad mueve un dedo”, escribió la residente Jill de Baquerizo. “Esto refleja la gestión indolente de técnicos ineptos contratados sin experiencia”, opinó Martha Araujo, otra de las afectadas.

Ya que hagan algo. Todo un fin de semana sin agua y ninguna autoridad mueve un dedo. @AmaguaCEM jamás contesta, el servicio al cliente que tienen es pésimo.

Ni un mensaje o comunicado, o lo envían cuando ya no hay agua.

Debería haber una sanción para esta empresa negligente https://t.co/2ss5IdW6we — Jill de Baquerizo (@Imjillythekid) July 20, 2025

Las familias aseguran que han tenido que comprar botellones "más que nunca antes", tras el corte de agua que se ha extendido por más de 50 horas. FRANCISCO FLORES

En la etapa Isabel, de Villa del Rey, también se reportó corte del servicio pasada la tarde. En X, el usuario @jviscarr resumió el malestar asegurando que “nada justifica ya el pésimo servicio y pésima comunicación que manejan las autoridades”. “Casi todos los días se reciben comunicados de cortes de agua”, agregó la residente Marcela Portugal.

“Llevamos tres fines de semana sin agua y solo en este último, dos días completos y sumando. Son unos mentirosos. Amagua y usted, alcalde, solo mienten. Es nefasta la administración de ambos”, denunció Jordi Gutiérrez, otro residente de La Aurora.

En el escrito que la Defensoría del Pueblo dirigió a los representantes de Amagua y a las autoridades de Daule, la entidad exigió explicaciones por los continuos cortes y solicitó conocer cuál es el plan de contingencia y las medidas adoptadas para dotar del servicio a las familias en momentos de emergencia. Asimismo, pidió conocer cuáles son las estrategias de compensación para las familias afectadas.

Tres díaa sin el servicio de agua potable en La Aurora. Nunca comunicaron que ibn a suspender el servicio. Pagamos el agua más cara del Ecuador y con un pésimo servício ! Quien los fiscaliza ? @AmaguaCEM @ComunidLaAurora @AlcaldiadeDaule @UDaule @lavozdedaule @LorenaRosadoS — Sussan Cherrez L. (@SusuMeli) July 21, 2025

Hasta la publicación de este reportaje, Cañizares no se había pronunciado al respecto. EXPRESO solicitó una entrevista para abordar el tema, pero desde el departamento de comunicación aseguraron que se estaba gestionando dicha solicitud.

Los vecinos exigen sanciones y compensación



Sobre la medida adoptada por la Defensoría, ciudadanos como Ángeles Llorenti y Dalia Soledispa exigieron profundidad en la investigación.

¿Qué paso con el retorno del servicio? Desde las 11:00, según su comunicado, la tendríamos de vuelta. Son ya las 17:00 y aún no llega a Villa del Rey. Si no tenían bien estipulado sus mantenimientos, era mejor que no metieran la mano. Como nos perjudican. @karito_2306

“Llevamos años con un servicio pésimo del que nadie nos da explicación. Nos facturan por todo y valores altísimos, pero no invierten en infraestructura. Me alegra que hoy un ente regulador decida investigar. Solo ruego que den con la verdad y sancionen al o los culpables. Ya basta de humillación”, expresó Llorenti.

“Solo les pido que lo que han iniciado no se quede solo en un oficio. Es importante mencionar que esto no es solo en esta ocasión. Los cortes los hacen cuando les da la gana. Están vulnerando nuestros derechos humanos”, se quejó la también residente Kristel López.

