LigaPro 2025 | ¿Emelec vs. Deportivo Cuenca será transmitido por señal abierta?

El Bombillo recibe al Expreso Austral en un partido clave para seguir soñando con el primer hexagonal del campeonato

Emelec ya venció al Cuenca 1-0 el pasado 19 de abril de 2025, por la fecha 9 de LigaPro 2025.

Emelec recibirá este lunes 11 de agosto a Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell, en un duelo clave por la clasificación al primer hexagonal de la LigaPro Ecuabet 2025.

El Bombillo confía en el talento de su plantilla y en el respaldo de su hinchada para sumar tres puntos vitales que le permitan acercarse a la zona de privilegio.

Los dirigidos por Guillermo Duró ocupan el noveno puesto con 31 unidades, a seis de Libertad, que con 37 marca el límite de clasificación.

Emelec buscará ante Cuenca, su cuarta victoria consecutiva en el campeonato ecuatoriano. @CSEmelec

El equipo eléctrico afrontará el compromiso con bajas sensibles: el volante peruano Christian Cueva, el delantero Justin Cuero y el defensor Luis Caicedo, todos ausentes por lesión.

En la otra orilla, Deportivo Cuenca, bajo la dirección técnica de Norberto Araujo, atraviesa un mejor momento en el campeonato y se ubica en la octava casilla con 35 puntos.

Un triunfo en Guayaquil no solo consolidaría su repunte, sino que impulsaría al Expreso Austral a la zona del primer hexagonal, desplazando a Libertad.

Detalles para ver Emelec vs. Deportivo Cuenca HOY

Día: lunes 11 de agosto

Hora: 16:00 de Ecuador

Dónde: Estadio George Capwell de Guayaquil

Canales de TV y streaming: Teleamazonas, El Canal del Fútbol y Zapping Sports

