Bus de Mushuc Runa
Así quedó el bus que transportaba al plantel femenino del Mushuc Runa.Tomada de redes sociales

Bus de Mushuc Runa se accidenta en vía a Babahoyo: este es el estado de las jugadoras

El bus del equipo femenino de Mushuc Runa sufrió un accidente en la entrada al recinto La Guadalupe, en Babahoyo, Los Ríos

La noche de este domingo 10 de agosto de 2025, el bus que transportaba al equipo femenino de Mushuc Runa Sporting Club sufrió un siniestro de tránsito en la entrada al recinto La Guadalupe, en la vía que conecta a los cantones Babahoyo Montalvo, en la provincia de Los Ríos.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la institución, todas las jugadoras, junto al cuerpo técnico y personal que viajaban, se encuentran fuera de peligro. No obstante, recibieron atención médica preventiva tras el incidente.

El club informó que la delegación regresó a Ambato, provincia de Tungurahua, para continuar con evaluaciones y descanso, como parte del protocolo de cuidado y seguridad de las deportistas.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de nuestras jugadoras”, expresó la dirigencia del club, que también agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados y la comunidad deportiva.

El accidente no dejó heridos de gravedad, pero puso de manifiesto la importancia de reforzar las medidas de transporte y seguridad para los equipos que viajan constantemente por el país.

