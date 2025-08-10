Bus de Mushuc Runa se accidenta en vía a Babahoyo: este es el estado de las jugadoras

El bus del equipo femenino de Mushuc Runa sufrió un accidente en la entrada al recinto La Guadalupe, en Babahoyo, Los Ríos

La noche de este domingo 10 de agosto de 2025, el bus que transportaba al equipo femenino de Mushuc Runa Sporting Club sufrió un siniestro de tránsito en la entrada al recinto La Guadalupe, en la vía que conecta a los cantones Babahoyo y Montalvo, en la provincia de Los Ríos.

RELACIONADAS Policía Nacional reemplazará a la CTE en el control de estas 25 carreteras peligrosas

Mushuc Runa confirma que su plantel femenino está a salvo

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la institución, todas las jugadoras, junto al cuerpo técnico y personal que viajaban, se encuentran fuera de peligro. No obstante, recibieron atención médica preventiva tras el incidente.

El bus 🚍 del Mushuc Runa SC sufrió un accidente de tránsito la noche de este domingo cerca a la entrada al Recinto La Guadalupe vía Montalvo/Babahoyo.

Se desconoce los detalles del accidente, aparentemente habría sido con una camioneta.



Tras cuernos, palo para el #MushucRuna pic.twitter.com/D8V9wo6S1X — Bryan Diaz (@BryanDiaz18) August 11, 2025

El club informó que la delegación regresó a Ambato, provincia de Tungurahua, para continuar con evaluaciones y descanso, como parte del protocolo de cuidado y seguridad de las deportistas.

Lina Bina, actriz de cine para adultos, muere a los 24 años: esta fue la causa Leer más

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de nuestras jugadoras”, expresó la dirigencia del club, que también agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados y la comunidad deportiva.

RELACIONADAS Daniel Noboa encarga a empresas chinas la construcción de sus obras más costosas

El accidente no dejó heridos de gravedad, pero puso de manifiesto la importancia de reforzar las medidas de transporte y seguridad para los equipos que viajan constantemente por el país.

Mushuc Runa confirmó que su delegación que iba en el bus que se accidentó en el Recinto La Guadalupe (vía Montalvo en Babahoyo) se encuentra a salvo. Todos los miembros del club retornan a Ambato a esta hora. pic.twitter.com/eHmQKSM3ER — MrOFF (@MrOFFSIDER) August 11, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.