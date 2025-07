Defensoría investiga a Amagua tras ola de denuncias por cortes en La Aurora

Hay furia en Daule. Los residentes de la parroquia urbana La Aurora denunciaron públicamente las reiteradas fallas en el servicio de agua potable provisto por la empresa Amagua. Durante el último mes, y en especial desde el pasado fin de semana, el suministro ha sido intermitente o nulo en varias urbanizaciones, entre ellas Villas del Rey, Villa Club y zonas de la vía a Salitre.

"Es una porquería este servicio. Desde el sábado 20 de julio no tenemos agua. ¿Qué le pasa alcalde Wilson Cañizares? ¿Por qué es tan indolente? Vamos ya casi 50 horas sin agua", reclamó Fanny Carpio, moradora de Málaga 2, una de las ciudadelas aún afectada.

Como ha venido publicando EXPRESO en reiteradas ocasiones, la cuenta de la Comunidad de La Aurora en X ha documentado las quejas de los residentes desde hace ya varios veces. “Desde la cuenta de Emapa no hay nada nuevo, ni un pronunciamiento. Es inaceptable que el alcalde Cañizares siga guardando silencio, siendo presidente del directorio de Emapa”, señalaron en un comunicado en el que exigen que el primer edil se pronuncie sobre lo que ha pasado, las demoras, el constante daño en las tuberías y los cortes permanentes.

"Cañizares se burla de sus votantes. No tiene un mínimo de respuesta por nosotros. No habla, no explica, no dice nada. Los concejales se duermen en el silencio. No les importa nada. A ninguno, a nadie en la Alcaldía le importa lo que pasa con la gente. Se deberían ir todos. Es un maltrato el servicio que nos dan y el silencio institucional, en cambio, es humillante", se quejó Norma Benalcazar, residente de La Aurora que al mediodía de este 21 de julio, pese a que Amagua finalmente dijo que volvería el agua, seguía cocinando en casa con agua de botellón. "Este es el sexto botellón que compro en solo 48 horas. Y el negocio que tenemos, una cafetería, ni ha abierto sus puertas. ¿Para qué si no hay agua"", señaló.

Información importante a nuestros usuarios. pic.twitter.com/DtrTWL1GGe — Amagua CEM (@AmaguaCEM) July 21, 2025

Comunicado tardío de Amagua no calma los ánimos

Amagua, empresa concesionaria del servicio, emitió un escueto comunicado en su cuenta de X donde explicó que, durante un corte programado para mantenimiento, se produjeron fugas imprevistas en otras zonas del sistema. Esto, dijo, obligó a realizar un corte de emergencia adicional. Prometieron restablecer el servicio el lunes a las 11:00 a.m., pero la promesa no se cumplió.

“Son las 11:26 y no hay agua. Ya que hagan algo. Todo un fin de semana sin agua y ninguna autoridad mueve un dedo”, escribió Jill de Baquerizo, otra de las afectadas. “Esto refleja la gestión indolente de técnicos ineptos contratados sin experiencia”, dijo al respecto Martha Araujo, otra de las afectadas.

Ya que hagan algo. Todo un fin de semana sin agua y ninguna autoridad mueve un dedo. @AmaguaCEM jamás contesta, el servicio al cliente que tienen es pésimo.

Ni un mensaje o comunicado, o lo envían cuando ya no hay agua.

Debería haber una sanción para esta empresa negligente https://t.co/2ss5IdW6we — Jill de Baquerizo (@Imjillythekid) July 20, 2025

Las críticas no solo apuntan a la falta de agua, sino también a la deficiente comunicación de Amagua. “Nada justifica ya el pésimo servicio y pésima comunicación que manejan”, escribió el usuario @jviscarr en X, donde las críticas se multiplican.

La Defensoría del Pueblo abre una investigación

Frente a la presión ciudadana, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, a través de su delegado en Guayas, Gonzalo Ortega, anunció que abrió una investigación formal por los hechos relacionados con el servicio de agua potable en La Aurora. “Quienes se sientan afectados pueden comparecer en el expediente adjunto o enviar quejas al correo contacto@dpe.gob.ec”, indicó Ortega; quien calificó de inaceptable lo ocurrido. "La entidad tiene la obligación de reparar y brindar un servicio público continuo".

#Atención 🚨



La @DEFENSORIAEC ha escuchado las inquietudes de la comunidad de La Aurora y ha presentado un escrito dirigido a los representantes de @AmaguaCEM y a las autoridades de #Daule, exigiendo respuestas sobre la interrupción del servicio de agua potable en nuestro… pic.twitter.com/OX8JUXKE4y — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) July 21, 2025

La Comunidad de La Aurora celebró la respuesta del organismo. “La Defensoría ha presentado un escrito dirigido a los representantes de Amagua y a las autoridades de Daule, exigiendo respuestas. Agradecemos el apoyo de @GonOrtega por su compromiso con nuestra comunidad”, publicó.

Por su lado, ciudadanos como Ángeles Llorenti y Dalia Soledispa, solicitaron que las investigaciones no paren hasta que las autoridades confirmen qué está pasando. "Llevamos años con un servicio pésimo del que nadie nos da explicación nunca. Nos facturan por todo y valores altísimos, el servicio es pésimo y no invierten jamás en infraestructura. Las autoridades que nos gobiernan en la Alcaldía guardan silencio, lo mismo las entidades que nos dan agua. Nos dan explicaciones sin sentido, piden disculpas en X, creyendo que eso solucionarán todo. Me alegra que hoy un ente regulador decida investigar este caso. Solo ruego que den con la verdad y sancionen al o los culplables. Ya basta de humillación. No merecemos eso", sentenció Llorenti.

