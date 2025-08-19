Expreso
  Guayaquil

Incendio en Cerro Colorado, atrás de Metrópolis I, moviliza a 80 bomberos.Cortesía

Incendio en Cerro Colorado, atrás de Metrópolis I, moviliza a 80 bomberos

Dos incendios se registraron este martes en Guayaquil: uno en Cerro Colorado y otro en la vía a Daule

La aparente tarde tranquila de este martes 19 de agosto se alteró por dos emergencias en Guayaquil.

El primer incendio fue reportado a las 14:32 en Cerro Colorado, atrás de Metrópolis I. Según el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la alerta inicial fue por fuego en vegetación, pero debido al viento se elevó a alarma 2 de incendio forestal.

Actualmente, 80 bomberos y 16 unidades —incluido un camión cisterna y diez equipos de combate urbano forestal— trabajaban, hasta las 17:30 de este martes, para sofocar las llamas.

El mismo día, a las 13:48, el ECU911 recibió otra alerta por un conato de incendio en el kilómetro 14 de la vía a Daule, en los patios de una empresa de cables. La emergencia fue atendida con cinco unidades de combate, tres tanqueros, un escalero, un vehículo de rescate, una ambulancia y un camión cisterna.

La humareda fue visible desde varios sectores de la ciudad y compartida en redes sociales por conductores y residentes.

Guayaquil: ocurre luego de un proyecto para monitorear incendios

Este escenario ocurre un día después de que el alcalde Aquiles Álvarez informara sobre el inicio del proyecto piloto de Segura EP para monitorear incendios forestales en Cerro Colorado con sensores, cámaras y satélites. La meta es proteger los cerros Colorado, Azul, Prosperina y Chongón, los más vulnerables de la ciudad.

