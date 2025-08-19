Caso Olón: En residencia de sacerdote se realizó peritaje policial

El sacerdote Diego Sosa ya no vive en el lugar donde fue encontrado con menores de edad, según la denuncia

Peritos de la Policía Nacional revisaron la casa donde vivía el sacerdote Diego Sosa y conversaron con comuneros.

En busca de pistas que ayuden a esclarecer la verdad, agentes policiales acudieron este martes 19 de agosto de 2025 a la iglesia de Olón (provincia de Santa Elena), dentro del proceso de investigación en contra del sacerdote Diego Sosa, señalado por un presunto delito sexual.

Los uniformados realizaron un minucioso peritaje en la vivienda del religioso, ubicada junto al templo. El trabajo incluyó toma de fotografías, análisis de la escena, mediciones y entrevistas con comuneros de la zona.

Sosa es investigado por la acusación de haber estado la noche del viernes 15 de agosto con dos adolescentes dentro de su residencia. Según los denunciantes, uno de los jóvenes se encontraba en ropa interior.

El sacerdote ya no permanece en el lugar, pues se retiró por temor a sufrir un atentado de parte de quienes lo señalan. Se conoció que algunos habitantes organizaron guardias para protegerlo.

"Aquí estamos con el párroco porque, durante su permanencia, se ha portado de manera correcta. Se han inventado muchas cosas en su contra y esperamos que pronto salga a la luz la verdad", manifestó la moradora Zoila Tomalá.

Iglesia también investigará al sacerdote de Olón

Aunque los directivos de la comuna aún no se pronuncian de forma oficial, se prevé que en las próximas horas se realice una reunión para analizar el caso.

Han adelantado que no interferirán en las investigaciones de la Policía y la Fiscalía.

El sacerdote Juan de Jesús, vicario general de la Diócesis de Santa Elena, indicó que la Iglesia efectuará una investigación paralela, sin dejar de lado la decisión de las autoridades competentes.

"Lo que la Iglesia busca es la verdad del caso. Es lamentable lo que ha ocurrido, pero esperaremos los resultados de la investigación. Hasta el momento, el párroco está suspendido", puntualizó.

En Olón y las comunas aledañas se espera la designación temporal de un nuevo sacerdote, mientras se define la situación de Sosa.

Por lo pronto, los feligreses acuden por las noches a celebraciones de la palabra en las que oran para que el caso se esclarezca.

