Fiscalía investiga a sacerdote de Olón por presunto abuso sexual a adolescentes

La tarde de este domingo 17 de agosto, la Fiscalía General del Estado anunció en su cuenta de X que inició, de oficio, una investigación previa por presunto abuso sexual que involucraría a un clérigo de la parroquia de Olón, provincia de Santa Elena.

Según la institución, entre las diligencias ordenadas están las de oficiar a la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) para la elaboración de un informe preliminar, así como el levantamiento de información relacionada con los hechos.

El escándalo se desató tras la difusión de un video en redes sociales por la activista Sybel Martínez. En las imágenes se acusa al sacerdote Diego Sosa, párroco de la localidad, de haber ingresado a su vivienda acompañado de dos adolescentes que colaboran como monaguillos.

El registro habría ocurrido la noche del viernes 15 de agosto, luego de que el religioso concluyera sus actividades pastorales.

La Fiscalía indicó que recopilará testimonios, informes policiales y peritajes para determinar responsabilidades.

La comunidad de Olón, mientras tanto, permanece a la expectativa de los avances judiciales, en un hecho que ha causado conmoción en la zona y resto del país.

Entre las reacciones figura la del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien se pronunció en sus redes sociales. “Esto mínimo merece una gran investigación. A primera vista, da asco y mucha preocupación. Que se investigue urgente”, escribió Álvarez en su cuenta de X.

