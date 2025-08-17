Caso Olón: Aquiles Álvarez exige indagación urgente contra sacerdote

El video difundido en Santa Elena generó reacciones de autoridades y pedidos de investigación

El alcalde se pronunció en su cuenta de X en torno al caso.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó en sus redes sociales tras la difusión de un video grabado en Olón, provincia de Santa Elena, donde un sacerdote fue increpado por varias personas que lo acusaron de estar en una habitación con menores de edad en ropa interior.

“Esto mínimo merece una gran investigación. A primera vista, da asco y mucha preocupación. Que se investigue urgente”, escribió Álvarez en su cuenta de X.

El hecho ocurrió la noche del 15 de agosto de 2025 y rápidamente generó reacciones de entidades estatales y de la ciudadanía.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional manifestó su preocupación mediante un comunicado público.

Video en Olón: sacerdote es increpado por presunto caso con menores de edad

En el documento se menciona al “sacerdote D. S.” en presuntas conductas indebidas con menores de edad. “Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, y a la Policía Nacional y Dinapen la activación de protocolos de protección a los menores involucrados. Recordamos que ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez”, señala la comisión.

La comisión detalló que este caso será incluido dentro del proceso de fiscalización por violencia sexual institucional y clerical, iniciado el 14 de julio de 2025.

De acuerdo con información de la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la diócesis de Santa Elena es una circunscripción eclesiástica de rito latino de la Iglesia católica en Ecuador, sufragánea de la arquidiócesis de Guayaquil. Desde el 2 de febrero de 2022 su obispo es Iván Minda.

