Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Olon Aquiles Álvarez
El alcalde se pronunció en su cuenta de X en torno al caso.MIGUEL CANALES

Caso Olón: Aquiles Álvarez exige indagación urgente contra sacerdote

El video difundido en Santa Elena generó reacciones de autoridades y pedidos de investigación  

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó en sus redes sociales tras la difusión de un video grabado en Olón, provincia de Santa Elena, donde un sacerdote fue increpado por varias personas que lo acusaron de estar en una habitación con menores de edad en ropa interior.

Esto mínimo merece una gran investigación. A primera vista, da asco y mucha preocupación. Que se investigue urgente”, escribió Álvarez en su cuenta de X.

El hecho ocurrió la noche del 15 de agosto de 2025 y rápidamente generó reacciones de entidades estatales y de la ciudadanía.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional manifestó su preocupación mediante un comunicado público.

Video en Olón: sacerdote es increpado por presunto caso con menores de edad

En el documento se menciona al “sacerdote D. S.” en presuntas conductas indebidas con menores de edad. “Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, y a la Policía Nacional y Dinapen la activación de protocolos de protección a los menores involucrados. Recordamos que ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez”, señala la comisión.

RELACIONADAS

La comisión detalló que este caso será incluido dentro del proceso de fiscalización por violencia sexual institucional y clerical, iniciado el 14 de julio de 2025.

RELACIONADAS

De acuerdo con información de la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la diócesis de Santa Elena es una circunscripción eclesiástica de rito latino de la Iglesia católica en Ecuador, sufragánea de la arquidiócesis de Guayaquil. Desde el 2 de febrero de 2022 su obispo es Iván Minda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Presidente de Serbia advierte severidad contra manifestantes y los llama nazis

  2. Apps para bebés: estas son las opciones para estimular el aprendizaje

  3. Bioladrillos: un avance científico ecuatoriano que redefine la manera de edificar

  4. Barcelona SC vs Macará EN VIVO: Sigue aquí el minuto a minuto del partido de LigaPro

  5. Más allá de Tinder: jóvenes guayaquileños optan por vínculos presenciales

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Los dueños de la salud: $ 25 millones del afiliado al IESS se destinaron a auditorías

  3. Río Guayas: Estas son las nueve rutas planeadas en la Hidrovía

  4. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  5. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

Te recomendamos