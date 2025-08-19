Caso Olón: colectivos cuestionan silencio de la Iglesia ante presunto abuso sexual

Colectivos LGBTI critican el silencio de la Iglesia ante el caso de presunto abuso en Olón

Organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTBI en Ecuador critican el "silencio" de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) ante el caso de presunto abuso sexual a menores en el que se investiga a un sacerdote de la comuna de Olón, de la provincia costera de Santa Elena.

La Asociación Silueta X y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT señalaron en un comunicado que les sorprendía que los obispos católicos no hayan emitido ninguna declaración sobre este caso, "a pesar de su historial de pronunciamientos en contra de la comunidad LGBT+".

"Este contraste entre el 'activismo politiquero' de la CEE contra nuestros derechos y su mutismo ante este caso refuerza nuestra demanda de transparencia", señalaron.

Sacerdote separado de su cargo en Santa Elena

Este lunes 18 de agostos, la Diócesis de Santa Elena, provincia a la que pertenece la parroquia en la que laboraba el clérigo, anunció que había separado de su cargo pastoral al sacerdote Daniel Sosa "mientras duren las investigaciones civiles y canónicas, activando todos los protocolos que la Iglesia ha establecido para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas".

Sin embargo, las organizaciones LGBT aseguraron que acogen "con cautela" ese comunicado y exigieron que la Iglesia católica "abra sus procesos internos al escrutinio independiente, garantice la protección de la niñez y rinda cuentas públicas, dejando atrás su hipocresía y silencio".

Investigación fiscal por presunto abuso sexual

El domingo, la Fiscalía informó que había iniciado de oficio una investigación previa por un presunto abuso sexual que involucraría al sacerdote, que había sido encontrado la noche del viernes con varios adolescentes en el interior de una vivienda.

En redes sociales se viralizó un video en el que varios ciudadanos están en los exteriores de la casa del clérigo y le reclaman por, aparentemente, estar en ropa interior al igual que un menor de edad.

Caso Olón: Aquiles Álvarez exige indagación urgente contra sacerdote Leer más

Video viral y reclamos ciudadanos

Una ciudadana lo increpó llamándole "pedófilo" mientras él la escuchaba en el umbral de la puerta.

"Quieren seguir lanzando la piedra, lancen la piedra, yo no tengo ningún problema y en mi conciencia yo no he hecho nada. Ellos vienen, yo no voy a negar, son amigos, son acólitos, vienen, aquí todos son libres, yo no les tengo aquí retenidos a nadie, si quieren pregúnteles a cada uno", dijo el sacerdote acompañado por un joven que tenía un control de videojuegos en la mano.

Acto seguido se escuchó a una mujer decir "pero son menores de edad", mientras otra preguntó: "¿y qué hacen en boxer (ropa interior) en su cuarto?".

Protocolo de la Iglesia bajo cuestionamiento

Las organizaciones LGBT aseguraron este lunes que, de acuerdo al Protocolo de Prevención de Abuso y Acoso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes y Personas Vulnerables de la CEE, "está prohibido explícitamente que clérigos y educadores permitan la entrada de menores a casas parroquiales o residencias sacerdotales".

"Este protocolo, poco conocido y no socializado adecuadamente, deja serias dudas sobre la actuación del párroco, quien aparentemente violó esta norma al permitir la presencia de menores en su vivienda", señalaron los grupos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!