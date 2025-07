¿Qué pasó con la denuncia por violencia política de género contra Lourdes Tibán?

El 25 de abril, Gissella Molina acudió al Tribunal Contencioso Electoral, para presentar una denuncia por violencia política de género en contra de Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. La acusó de llamarla frecuentemente "camisetera".

La violencia política de género es una infracción electoral muy grave, tipificada en los artículos 279 numeral 14 y 280 numeral 3, del Código de la Democracia.

Según Gissella Molina, exasambleísta, Lourdes Tibán ha proferido descalificaciones en su contra, a través de medios de comunicación y redes sociales como TikTok y Facebook. Se refirió a hechos ocurridos en noviembre del 2024 y febrero del 2025.

Según Molina, Tibán la ha denigrado al "dar un contexto humillante a las decisiones que como persona a tomado para ejercer sus funciones como legisladora". También dice que le ha llamado "paracaidista", al ocupar un puesto de elección popular; "loca y sinvergüenza".

¿Qué resolvió el Tribunal Contencioso Electoral sobre Tibán?

El Tribunal Contencioso Electoral resolvió que los hechos imputados a la denunciada, Lourdes Tibán, no se encuadran en la infracción electoral señalada. Por lo que negó la denuncia, el 20 de julio del 2025.

La reacción de la prefecta de Cotopaxi: "No daré más plataforma a ningún cadáver político"

Lourdes Tibán se refirió a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. "He tenido que enfrentar una denuncia sin razón, implica tiempo, dinero y una preocupación enorme para mis hijos y mis familias. La razón no pide fuerza. Alguien que quiere demostrar que la prefecta está metida en actos de corrupción no es posible. Se me ha querido involucrar en juicios que nada tiene que ver con esta administración".

Tibán dijo que el TCE ha archivado la denuncia, dándole la razón. "Calificaron mi estado de inocencia. Siempre que tenga que defender la dignidad de mis hijos, no dudaré en alzar la voz y poner en el puesto a cualquiera. Después de lo político lo que queda es la familia. Hoy iniciaremos un nuevo proceso, pero queda en manos de los abogados. No daré más plataforma a ningún cadáver político".

